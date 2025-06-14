Надела любимое украшение: что за чокер был на королеве Камилле во время парада Trooping the Color

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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Одно из самых часто надеваемых и узнаваемых ею украшений — это четырехрядное жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой выполненное в виде чокера.

Дизайн этого украшения совершенно классический, что делает его универсальным аксессуаром, подходящим для самых разных случаев.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Является ли это колье подарком короля Чарльза — неизвестно, но замечено, что в коллекции Камиллы оно появилось в 2010 году и стало один из любимых у нее. Королева часто выбирает этот чокер для дневных мероприятий. Стоимость украшения также неизвестна, но по предположительным оценкам знатоков ювелирного дела, неоднократно сообщалось, что украшение может стоить около 50 тысяч фунтов стерлингов.

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Именно в этом украшени Камилла блистала на параде Trooping the Color. Колье стало отличным дополнением ее белого наряда от Anna Valentine и широкополой шляпки от бренда Philip Treacy.

Королева Камилла / © Associated Press

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