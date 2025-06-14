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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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78
Время на прочтение
1 мин

Надела любимое украшение: что за чокер был на королеве Камилле во время парада Trooping the Color

У королевы Камиллы есть потрясающая коллекция украшения из жемчуга, которые часто являются дополнениями ее образов для официальных и торжественных появления.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Одно из самых часто надеваемых и узнаваемых ею украшений — это четырехрядное жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой выполненное в виде чокера.

Дизайн этого украшения совершенно классический, что делает его универсальным аксессуаром, подходящим для самых разных случаев.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Является ли это колье подарком короля Чарльза — неизвестно, но замечено, что в коллекции Камиллы оно появилось в 2010 году и стало один из любимых у нее. Королева часто выбирает этот чокер для дневных мероприятий. Стоимость украшения также неизвестна, но по предположительным оценкам знатоков ювелирного дела, неоднократно сообщалось, что украшение может стоить около 50 тысяч фунтов стерлингов.

Именно в этом украшени Камилла блистала на параде Trooping the Color. Колье стало отличным дополнением ее белого наряда от Anna Valentine и широкополой шляпки от бренда Philip Treacy.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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