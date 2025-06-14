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Надела любимое украшение: что за чокер был на королеве Камилле во время парада Trooping the Color
У королевы Камиллы есть потрясающая коллекция украшения из жемчуга, которые часто являются дополнениями ее образов для официальных и торжественных появления.
Одно из самых часто надеваемых и узнаваемых ею украшений — это четырехрядное жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой выполненное в виде чокера.
Дизайн этого украшения совершенно классический, что делает его универсальным аксессуаром, подходящим для самых разных случаев.
Является ли это колье подарком короля Чарльза — неизвестно, но замечено, что в коллекции Камиллы оно появилось в 2010 году и стало один из любимых у нее. Королева часто выбирает этот чокер для дневных мероприятий. Стоимость украшения также неизвестна, но по предположительным оценкам знатоков ювелирного дела, неоднократно сообщалось, что украшение может стоить около 50 тысяч фунтов стерлингов.
Именно в этом украшени Камилла блистала на параде Trooping the Color. Колье стало отличным дополнением ее белого наряда от Anna Valentine и широкополой шляпки от бренда Philip Treacy.