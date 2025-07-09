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Дроны-перехватчики еще не сбили ни одного "Шахеда" — Безуглая
Безуглая утверждает, что украинские дроны-перехватчики еще не сбили ни одного «Шахеда», потому что только «законтрактованы» на производство.
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что распиаренные в Сети дроны-перехватчики еще не перехватили ни одного «Шахеда».
Об этом нардепка написала в Facebook.
«Вы же хотите снова подать Умерова на министра обороны. Он вам соврал, что покупает дроны-перехватчики, не знаете? Я напишу: местные бюджеты, фонды, благотворители, производители, кто и что попало — и с каждым днем перебиваемся», — эмоционально обратилась Безуглая к президенту Зеленскому на своей странице с традиционной критикой в адрес министра обороны.
Она утверждает, что «законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены».
Напомним, что сегодня утром президент Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку беспилотников на регионы Украины в ночь на 9 июля 2025 года, заявил, что применялись наши дроны-перехватчики, в результате чего есть десятки сбитых.
Ранее в NYT предупредили, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.