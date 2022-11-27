Простий засіб, щоб відмити жир з посуду в холодній воді

Через постійні обстріли критичної інфраструктури відбувається аварійне вимкнення не лише світла, але й води. Тому перед українцями повстало нове запитання — як відмити жир з посуду в холодній воді? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як відмити посуд в холодній воді

Впоратися з будь-яким забрудненням чи навіть жиром допоможуть засоби, які можна знайти майже на кожній кухні.

Наприклад, можна взяти звичайну гірчицю у вигляді порошка. Її необхідно насипати в мильницю чи у коробочку (підійде навіть непотрібна кришка від банки), а потім поставити поруч з умивальником, щоб ви могли швидко вмочити ганчірку чи губку для миття посуду в гірчицю. Посуд з забрудненням чи жиром потрібно ретельно протерти, а потім просто сполоснути холодною водою.

З гірчичного порошку можна також зробити щось схоже на пасту, якщо додати до нього трішки мийного засобу для посуду, а потім розбавити суміш невеликою кількістю води. Гірчиця — натуральний засіб, який не зіпсує нігті і не сушить шкіру на руках.

Де ще використовується суха гірчиця

Гірчиця в порошку також чудово підходить для прання речей. При чому її можна використовувати не лише в пральній машинці, але й під час очищення одягу руками. Цей засіб швидко справляється з будь-якими забрудненнями. Можна просто насипати невелику кількість гірчиці на пляму, залишити на деякий час, а потім попрати.

А ще цей продукт прибирає неприємні запахи в будинку. Потрібно всього лише помити полички та шкафчики водою з сухою гірчицею, а потім насухо протерти. А неприємний запах в шафі з одягом запросто прибирається, якщо насипати гірчичний порошок в мішечки, які потім розкласти по поличкам.

Гірчицею також миють волосся. Її для цього просто розводять водою, а потім наносять на локони. Через деякий час — споліскують волосся водою. Такий натуральний шампунь допоможе позбутися лупи та зробити локони пружними, міцними і блискучими.