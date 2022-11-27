Простое средство, чтобы отмыть жир на посуде в холодной воде

Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры происходит аварийное выключение не только света, но и воды. Поэтому перед украинцами встал новый вопрос — как отмыть жир на посуде в холодной воде? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как отмыть посуду в холодной воде

Справиться с любым загрязнением или даже жиром помогут средства, которые можно найти почти на каждой кухне.

К примеру, можно взять обычную горчицу в виде порошка. Ее необходимо насыпать в мыльницу или коробочку (подойдет даже ненужная крышка от банки), а затем поставить рядом с умывальником, чтобы вы могли быстро обмакнуть тряпку или мочалку для мытья посуды в горчицу. Посуду с загрязнением или жиром нужно тщательно протереть, а затем просто ополоснуть холодной водой.

Из горчичного порошка можно сделать что-то похожее на пасту, если добавить к нему немного моющего средства для посуды, а затем разбавить смесь небольшим количеством воды. Горчица – натуральное средство, которое не испортит ногти и не сушит кожу на руках.

Где еще используется сухая горчица

Горчица в порошке также отлично подходит для стирки вещей. Причем ее можно использовать не только в стиральной машинке, но и при очищении одежды руками. Это средство быстро справляется с любыми загрязнениями. Можно просто насыпать небольшое количество горчицы на пятно, оставить на время, а затем постирать.

А еще этот продукт убирает неприятные запахи в доме. Нужно всего-навсего помыть полочки и шкафчики водой с сухой горчицей, а затем насухо протереть. А неприятный запах в шкафу с одеждой запросто убирается, если насыпать горчичный порошок в мешочки, потом разложить их по полочкам.

Горчицей также моют волосы. Ее для этого просто разводят водой, а затем наносят на локоны. Через некоторое время – ополаскивают волосы водой. Такой натуральный шампунь поможет избавиться от перхоти и сделать локоны упругими, крепкими и блестящими.