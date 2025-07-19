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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар России по Одессе: есть погибший (фото)

В результате вражеской атаки на Одессу подтверждена гибель одного человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Одессе

Пожар в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

По состоянию на 02:02 19 июля 2025 после атаки России в Одессе подтверждена гибель одного человека.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.

  • Информация о пострадавших уточняется.

  • Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

  • Информация обновляется.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

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