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Удар России по Одессе: есть погибший (фото)
В результате вражеской атаки на Одессу подтверждена гибель одного человека.
По состоянию на 02:02 19 июля 2025 после атаки России в Одессе подтверждена гибель одного человека.
Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.
Информация о пострадавших уточняется.
Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.
Информация обновляется.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия