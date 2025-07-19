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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар Росії по Одесі: є загиблий (фото)

Внаслідок ворожої атаки на Одесу підтверджено загибель однієї людини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

Станом на 02:02 19 липня 2025 року після атаки Росії в Одесі підтверджено загибель однієї людини.

Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.

  • Інформація про постраждалих уточнюється.

Атака на Одесу 19 липня 2025 року_2 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу 19 липня 2025 року_1 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу 19 липня 2025 року_3 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

  • Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

  • Інформація оновлюється.

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