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Удар Росії по Одесі: є загиблий (фото)
Внаслідок ворожої атаки на Одесу підтверджено загибель однієї людини.
Станом на 02:02 19 липня 2025 року після атаки Росії в Одесі підтверджено загибель однієї людини.
Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки