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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2183
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1 хв

Усик переміг Дюбуа — соцмережі вибухнули мемами

Мережа вибухнула оваціями та привітаннями Усика з перемогою, а також мемами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олександр Усик

Олександр Усик / © Getty Images

19 липня на лондонському стадіоні «Вемблі» відбувся боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Це був реванш, в якому на кону був титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Олександр Усик у п’ятому раунді переміг Даніеля Дюбуа нокаутом і втретє став абсолютним чемпіоном світу.

«Вибач, Дюбуа, це спорт. Мої люди хотіли цієї перемоги. Я хочу подякувати хлопцям, які боронять нашу країну. Підрозділам, які боронять нашу Україну на лінії фронту. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут!» — сказав Усик на ринзі.

Тим часом українці бувально вибухнули мемами про бій.

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