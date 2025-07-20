Усик победил Дюбуа — соцсети взорвались мемами

Александр Усик / © Getty Images

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19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Это был реванш, в котором на кону был титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Александр Усик в пятом раунде победил Даниэля Дюбуа нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

«Извини, Дюбуа, это спорт. Мои люди желали этой победы. Я хочу поблагодарить ребят, которые защищают нашу страну. Подразделениям, защищающим нашу Украину на линии фронта. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне сейчас быть здесь!» — сказал Усик на ринге.

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Тем временем украинцы буквально взорвались мемами о бое.