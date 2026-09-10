Студента с отсрочкой не выпустили в Словакию: что решил суд

Суд разъяснил разницу между отсрочкой от призыва и правом на пересечение государственной границы во время военного положения / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска студента, которому пограничники не разрешили выехать из Украины в Словакию. У парня была отсрочка от призыва и документы об обучении в иностранном университете, однако суд пришел к выводу, что этого было недостаточно для пересечения границы по правилам, действующим на тот момент.

Об этом свидетельствует дело №520/12649/22, передает «Судебно-юридическая газета».

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Спор касался попытки выезда через пункт пропуска «Шегини» 30 сентября 2022 года, когда в Украине действовало военное положение.

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Студент показал документы об обучении

Человек прибыл в пункт пропуска, чтобы отправиться в Словакию для продолжения учебы в Техническом университете в Кошицах. В ходе паспортного контроля он предъявил загранпаспорт, приписное удостоверение с отметкой об отсрочке от призыва, справку для выезда за границу соискателей образования, документ о зачислении на первый курс дневной формы обучения по программе «Промышленный менеджмент», а также квитанцию об оплате проживания в общежитии.

Тем не менее, пограничники отказали ему в выезде. Основанием стало то, что на тот момент документы мужчины не подтверждали предусмотренное действующими правилами право на пересечение государственной границы в условиях военного положения.

Студент не согласился с решением и обратился в суд. Он просил признать отказ пограничников противоправным и отменить его.

Более того, истец требовал взыскать 30 тыс. грн морального ущерба, 30 тыс. грн расходов на профессиональную помощь и судебный сбор.

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Суд установил, что мужчина действительно был зачислен в Технический университет в Кошице на дневную форму обучения. Справка от 26 августа 2022 года подтверждала его право на отсрочку от призыва во время мобилизации. В документе также отмечено отсутствие возражений военкомата относительно его выезда за границу для продолжения учебы.

Почему суд не встал на сторону студента

Истец считал, что наличие отсрочки означало для него право покинуть Украину. Он ссылался, в частности, на гарантированную Конституцией свободу передвижения.

Пограничный орган возразил против иска и заявил, что действовал в соответствии с законодательством, которое регулировало пересечение границы во время военного положения.

Суд согласился с позицией пограничников. В решении отмечено, что право гражданина свободно покидать территорию Украины не является абсолютным и может ограничиваться законом. В условиях военного положения соответствующие ограничения определяются, в частности, законодательством о военном положении и мобилизации и установленными Кабмином правилами пересечения государственной границы.

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Ключевым для дела стал пункт 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина №57.

Правила для студентов сменили

Суд обратил внимание на то, что первоначально этот пункт Правил, введенный постановлением Кабмина №383 от 29 марта 2022 года, позволял пересекать границу во время военного или чрезвычайного положения, в частности, другим военнообязанным, не подлежащим мобилизации.

К этой категории принадлежали, среди прочих, соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучавшиеся по дневной или дуальной форме. На тот момент норма не разграничивала студентов украинских и иностранных учебных заведений.

Однако такая редакция действовала только в течение одного дня — 1 апреля 2022 года.

Уже постановлением Кабмина №399, которое вступило в силу 2 апреля, в пункт 2-6 были внесены изменения. В частности, предусмотрено, что соответствующая норма не распространяется на категории соискателей образования, определенные статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Таким образом, на 30 сентября 2022 сам факт обучения не давал студенту права на выезд из Украины.

Отсрочка и право на выезд — не одно и то же

Отдельно суд отметил разницу между отсрочкой от призыва и правом на пересечение государственной границы. То, что студент дневной формы обучения не подлежал призыву при мобилизации, означало наличие у него отсрочки. Однако это не освобождало его от воинской обязанности и не создавало права на выезд за пределы Украины.

По заключению суда, для пересечения границы необходимо предоставить документы, которые в соответствии с действующими на тот момент нормативными актами подтверждали такое право.

Суд установил, что необходимых оснований истец не имел.

Суд отметил, что ограничение права на выезд в сложившейся ситуации было связано с особым режимом военного положения и необходимостью обеспечения обороны государства. Это ограничение было соразмерным и не имело признаков произвольного вмешательства в права истца.

Судья сослался и на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 17 августа 2023 г. по делу №380/7792/22.

В результате Харьковский окружной административный суд отказал студенту в удовлетворении иска. Решения пограничников об отказе в пересечении границы не отменили, а требования о компенсации морального вреда и расходов также оставили без удовлетворения.

Напомним, отсрочки для студентов будут работать по-новому. Предполагается, что студенты смогут сохранять отсрочку от мобилизации в случае отчисления и перевода в другое учебное заведение.

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