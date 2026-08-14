Масштабный блекаут оставил без света миллионы людей в четырех странах: что стало причиной

Сразу четыре страны Центральной Азии погрузились в блекаут.

Реклама

Масштабный блекаут обесточил сразу несколько стран Центральной Азии , причинив серьезные сбои в работе транспорта, связи и водоснабжения. Автоматические системы защиты отреагировали на резкий скачок напряжения в объединенной энергосистеме, что привело к цепной реакции и отключению миллионов потребителей.

Об этом сообщает центральноазиатская служба Радио Свобода.

Реклама

Последствия коллапса в Казахстане

В Министерстве энергетики Казахстана объяснили, что причиной аварии стал внезапный набросок мощности, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате мгновенно сработала противоаварийная автоматика, которая обесточила потребителей в Алматы, а также в десяти окрестных районах Алматинской области.

Реклама

Больше всего от отключения пострадал мегаполис Алматы, где из-за отсутствия света остановилось метро, отключились светофоры и образовались огромные пробки. Также в городе возникли проблемы с мобильной связью и водоснабжением, поскольку из-за обесточивания остановились насосные станции.

Обесточивание Таджикистана и Узбекистана

Не менее сложной оказалась ситуация в Таджикистане, где сообщения о массовых отключениях стали поступать из многих регионов. Без света одновременно оказались столица Душанбе, а также города Куляб, Худжанд, Вахдат, Рогун и другие обширные районы страны.

Официальные причины аварии в Таджикистане пока не объявлены, хотя сначала в СМИ появилась версия об остановке агрегатов Нурекской ГЭС из-за опровергнутой впоследствии перегрузки. В то же время, Минэнерго Узбекистана сообщило об аварии в энергосистеме соседней страны, что привело к автоматическому отключению света в ряде областей и переходу на поэтапное восстановление электроснабжения.

Ситуация в Кыргызстане

О перебоях с электроэнергией также массово сообщали жители столицы Кыргызстана - Бишкека, а также отдыхающие в Иссык-Кульской области. Официальных заявлений об аварийном отключении от энергетиков страны на тот момент не поступало.

Реклама

Ранее местные службы предупреждали только о плановых ремонтных работах в отдельных районах, однако масштаб расстройства свидетельствует о вовлечении страны в общий региональный блекаут. Специалисты всех четырех государств работают над стабилизацией объединенной сети и постепенным возвращением света в дома людей.

Напомним, на днях на Кубе произошел очередной масштабный блекаут . Весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без света после того, как полностью обрушилась энергосистема.

Новости партнеров