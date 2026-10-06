Непал / © Associated Press

Реклама

В Непале официально завершили 40-дневную поисково-спасательную операцию после масштабных наводнений и оползней. В то же время поиски пропавших людей и идентификация останков продолжаются.

Об этом ТСН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Реклама

По обновленным данным компетентных органов Непала, число погибших возросло до 1455 человек, а 5285 человек считаются пропавшими без вести. Среди них — 56 украинцев.

Реклама

«Несмотря на многонедельные усилия дипломатов, консулов, спасателей, они до сих пор не найдены ни среди погибших, ни среди пострадавших», — отметили в ведомстве.

В украинском МИДе отметили, что завершение 40-дневной активной фазы поисково-спасательной операции не означает, что поиски прекратились. Спасательные службы ищут и продолжают идентифицировать останки.

В свою очередь, посольство Украины в Индии на фоне начала процедур по юридическому признанию пропавших лиц умершими повторно обратилось в компетентные органы Непала. Киев просит предоставить информацию о порядке официального документирования смертей в случаях, когда останки людей невозможно найти или идентифицировать.

Национальная полиция Украины продолжает досудебное расследование и завершает формирование базы ДНК-профилей родственников пропавших. Ее планируют передать иностранной стороне для дальнейшей идентификации.

Реклама

Стихийная беда в Непале — что известно

В Непале завершили активную фазу поисково-спасательной операции после разрушительного наводнения. В настоящее время специалисты переходят к восстановлению пострадавших районов. Активно искать тела больше не планируют. Впрочем, останки людей, имущество или ценности, которые будут выявлять, будут забирать и передавать соответствующим службам.

Напомним, 26 августа произошел прорыв ледника на границе между Непалом и Тибетом. Волна воды, грязи и обломков прокатилась по долинам, уничтожая населенные пункты, дороги и мосты. Погибли и пропали без вести тысячи людей, среди которых украинцы. В частности, группа, которая отправилась в Непал и Тибет на ретрит Ирины Блонской.

Новости партнеров

Новости партнеров