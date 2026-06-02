Ефросинина пряталась в метро, а рядом с домом Кота "прилет": звезды отреагировали на обстрел Киева

Маша Ефросинина и Женя Кот

В ночь на 2 июня страна-агрессор Россия в очередной раз цинично обстреляла Украину.

Враг нанес ужасный массированный удар. В частности, оккупанты запустили по Украине 73 ракеты и 656 дронов различных типов. Хотя ПВО уничтожила значительную часть воздушных целей, но, к сожалению, попаданий не удалось избежать. В частности, ужасные последствия обстрела для Киева. Различные повреждения зафиксированы в восьми районах столицы. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Украинские знаменитости отреагировали на ужасное преступление российских оккупантов. Звезды рассказывали, как для них прошла ночь под обстрелами и в очередной раз подчеркивали, что Россия — это террористическая страна.

Маша Ефросинина

Ведущая провела ночь в метро. Она вместе с сыном пряталась от ужасных обстрелов. Маша Ефросинина также призналась, что на утро страшно узнавать новости, ведь есть понимание, что без последствий не обошлось.

«Контрасты жизни, которых мы не просили. Страшно открывать новости», — делится ведущая.

Маша Ефросинина с сыном в метро / © instagram.com/mashaefrosinina

Илона Гвоздева

Хореограф говорит, что постоянные обстрелы влияют на психологическое состояние. По словам знаменитости, она стала тревожной и сложно справляется с эмоциями. Несмотря на это, Илона Гвоздева пытается справиться и отвлечься от этих ужасных реалий.

«В такие моменты я только молюсь и ловлю себя на мысли, что я становлюсь с каждым новым обстрелом тревожнее и сложно лажу с эмоциями. Но, несмотря на все, я стараюсь отвлечь себя и глубоко дышу. Желание одно — встретить утро», — делится танцовщица.

Пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Женя Кот

Танцор не скрывает, что ночь для его семьи была неспокойной. В частности, они слышали, как вражеские снаряды пролетали над их домом, а рядом были «прилеты». Женя Кот эмоционально пожелал оккупантам пережить все те же ужасы.

«Уже десяток прям над домом пролетело, и все где-то рядом попали. Дом трясет. Чтобы каждого из тех, кто отдает приказ и запускает это дерьмо, таким же дерьмом засыпало», — высказался хореограф.

Пост Жени Кота / © instagram.com/kot_jenya

MamaRika

Певица показала дом, позади которого поднимался густой столб черного дыма. Артистка отметила, что в таких реалиях приходится жить украинцам, когда не знаешь, какой день может стать последним.

«Так и живем, каждый день как последний. Интересно, сколько еще таких ночей, пока они нажрутся крови», — высказалась певица.

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Соломия Витвицкая

Ведущая показала последствия вражеского обстрела. Дома разрушены и охвачены огнем, а вокруг только одни руины.

«Киев всю ночь обстреливали ракетами и шахедами», — говорит ведущая.

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Наталка Денисенко

Актриса говорит, что ночь была действительно тревожной и тяжелой. Рядом с артисткой раздавались громкие взрывы, она очень сильно испугалась. Наталка Денисенко призывает быть осторожными и беречь себя.

«Как я испугалась этих взрывов. Ночка для всех тяжелая. Мои соболезнования тем, кто пострадал. Обнимаю каждого», — отметила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Надя Дорофеева

Певица говорит, что ночь была действительно ужасной. Знаменитость пряталась от обстрелов в безопасном месте.

«Вот это ночка… Киев…», — коротко отметила артистка.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Анатолий Анатолич

Шоумен говорит, что рядом с их домом было громко, поэтому они провели ночь в коридоре. Ведущий эмоционально высказался о россиянах, которые совершают преступления и заставляют украинцев жить в таких условиях.

«Надеюсь, вы в безопасности. У нас тут очень громко. Россияне — ненавижу вас. И кажется еще сильнее. Хотя куда уж сильнее», — возмутился ведущий.

Дети Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

