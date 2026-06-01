Почему Трамп не договорится с Путиным: аналитик развенчал конспирологию о скором мире

Почему слухи о скором мире к ноябрю мифические: политолог объяснил

В последние дни в Сети появилось много публикаций о том, что к ноябрю наступит мир, потому что Трампу нужен успех перед выборами в Конгресс и Сенат.

Действительн ли за полгода будет мир, проанализировал руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко на своей Facebook-странице.

По его мнению, разговоры о скором мире — это погружение украинцев в несуществующую реальность.

Эксперт озвучил, что наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что Путин якобы договорится с Трампом, что прекратит войну на время, чтобы республиканцы победили.

Четыре причины, почему Трамп не договорится с Путиным

Вадим Денисенко выделил ключевые факторы, делающие слухи о скором мире до ноября нереальными:

Во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые заставили бы Путина заканчивать войну.

Во-вторых, Путин не может просто завершить войну.

«Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слабый. А он не может себе это позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом мифические», — считает политолог.

В-третьих, победа демократов в обеих палатах может быть выгодна Путину, ведь это лишь усугубит турбулентность в американской политике.

Кроме того, Денисенко советует не слишком переоценивать украинский фактор в США.

В-четвертых, пока не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, у Трампа есть слишком мало причин давить на Россию. Ведь российская нефть отчасти балансирует недостаток нефти из Персидского залива.

Кто действительно решает судьбу переговоров?

По оценке политолога, реальная заморозка войны возможна только при очень весомом внешнем давлении на Москву, которое американские выборы сами по себе обеспечить не способны.

«Это давление, исходя из нынешних вводных, могут оказать либо Китай или совместно Китай и США. Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах», — подытожил эксперт.

Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Зеленский заявил депутатам, что горячая фаза войны может завершиться до ноября.

Вместо этого влиятельная британская газета The Economist, со ссылкой на украинские правительственные источники, сообщила, что президент Владимир Зеленский якобы приказал готовиться воевать еще два-три года.

ТСН.ua собрал вместе все прогнозы об окончании войны, выяснил причины информационного хаоса и попытался найти наиболее реалистичный сценарий.

