Россия атакует Украину ударными БпЛА: названо направление движения

Украину в ночь на 2 июня 2026 года атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины – курсом на Чернигов и Киевщину.

БпЛА на востоке Сумщины – курсом на Белополье, Бурынь.

БпЛА на востоке, юге и в центре Харьковщины – курсом на Харьков, Балаклею, Барвенково, Лозовую.

Группа БПЛА из Херсонской области - на Днепропетровщину, курсом на Кривой Рог.

БпЛА на севере Николаевщины – курсом на Южноукраинск, Первомайск.

Новая группа БпЛА из Брянской обл., РФ – на Черниговщину.

Новая группа БпЛА из Белгородской обл., рф – в Харьковскую и Сумскую.

Новая группа БпЛА из Луганщины – к востоку Харьковщины.

Новая группа БпЛА из Херсона - на Днепропетровщину.

Несколько групп БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля, зона отчуждения - курс на запад.

Группа БпЛА на севере Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью - курсом на Киевщину.

Несколько групп БПЛА на севере и в центре Сумщины – курсом на Сумы, Шостку, Ромны.

Несколько групп БпЛА на юге, севере, в центре Харьковщины – курсом на Харьков, Краснокутск, Балаклею, Лозовую, Сахновщину.

Группа БПЛА на востоке Полтавщины – курсом на Полтаву, Диканьку, Миргород.