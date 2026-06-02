Россия атакует Украину ударными БпЛА: названо направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 2 июня 2026 года атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины – курсом на Чернигов и Киевщину.
БпЛА на востоке Сумщины – курсом на Белополье, Бурынь.
БпЛА на востоке, юге и в центре Харьковщины – курсом на Харьков, Балаклею, Барвенково, Лозовую.
Группа БПЛА из Херсонской области - на Днепропетровщину, курсом на Кривой Рог.
БпЛА на севере Николаевщины – курсом на Южноукраинск, Первомайск.
Новая группа БпЛА из Брянской обл., РФ – на Черниговщину.
Новая группа БпЛА из Белгородской обл., рф – в Харьковскую и Сумскую.
Новая группа БпЛА из Луганщины – к востоку Харьковщины.
Новая группа БпЛА из Херсона - на Днепропетровщину.
Несколько групп БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля, зона отчуждения - курс на запад.
Группа БпЛА на севере Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью - курсом на Киевщину.
Несколько групп БПЛА на севере и в центре Сумщины – курсом на Сумы, Шостку, Ромны.
Несколько групп БпЛА на юге, севере, в центре Харьковщины – курсом на Харьков, Краснокутск, Балаклею, Лозовую, Сахновщину.
Группа БПЛА на востоке Полтавщины – курсом на Полтаву, Диканьку, Миргород.
Группа БПЛА на Кривой Рог с юга.
