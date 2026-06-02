- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ запустила "Калибры" из Каспийского моря: украинцев предупредили о ракетной угрозе
Российские войска совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с акватории Каспийского моря. Вход ракет в воздушное пространство Украины ожидается около двух часов ночи.
Воздушные силы ВСУ предупредили о новой ракетной угрозе для Украины.
По информации военных, зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Каспийского моря.
Ориентировочное время входа ракет в воздушное пространство Украины около 02:00.
В воздушных силах призывали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В случае оглашения воздушной тревоги украинцев просят немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя опасности.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар