РФ запустила "Калибры" из Каспийского моря: украинцев предупредили о ракетной угрозе

Российские войска совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с акватории Каспийского моря. Вход ракет в воздушное пространство Украины ожидается около двух часов ночи.

Калибр / © Associated Press

Воздушные силы ВСУ предупредили о новой ракетной угрозе для Украины.

По информации военных, зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Каспийского моря.

Ориентировочное время входа ракет в воздушное пространство Украины около 02:00.

В воздушных силах призывали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В случае оглашения воздушной тревоги украинцев просят немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя опасности.

