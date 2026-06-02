РФ запустила "Калібри" з Каспійського моря: українців попередили про ракетну загрозу
Російські війська здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Каспійського моря. Вхід ракет у повітряний простір України очікується близько другої години ночі.
Повітряні сили ЗСУ попередили про нову ракетну загрозу для України.
За інформацією військових, зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря.
Орієнтовний час входу ракет у повітряний простір України — близько 02:00.
У Повітряних силах закликали громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У разі оголошення повітряної тривоги українців просять негайно пройти до укриттів та залишатися там до відбою небезпеки.
