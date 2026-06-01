Чому Трамп не домовиться з Путіним: аналітик розвінчав конспірологію про швидкий мир

Чому чутки про швидкий мир до листопада є міфічними: політолог пояснив / © ТСН

Останніми днями у Мережі зʼявилося багато публікацій про те, що до листопада настане мир, бо Трампу потрібен успіх перед виборами в Конгрес та Сенат.

Чи дійсно за пів року буде мир, проаналізував керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко на своїй Facebook-сторінці.

На його думку, розмови про швидкий мир — це занурювання українців в неіснуючу реальність.

Експерт озвучив, що найбільш радикальна версія взагалі пропонує конспірологічну теорію про те, що Путін нібито домовиться з Трампом, що припинить війну на деякий час, щоб республіканці перемогли.

Чотири причини, чому Трамп не домовиться з Путіним

Вадим Денисенко виділив ключові чинники, які роблять чутки про швидкий мир до листопада нереальними:

По-перше, у Трампа немає реалістичних важелів впливу на Путіна, які б змусили Путіна закінчувати війну.

По-друге, Путін не може просто завершити війну.

«Це не зрозуміє ніхто в Росії. Ні народ, ні еліти. Навіть антивоєнні. Така зупинка означатиме, що Путін неймовірний слабкий. А він не може собі це дозволити. Тому всі ці історії про домовленості з Трампом — міфічні», — вважає політолог.

По-третє, перемога демократів в обох палатах може бути вигідною Путіну, адже це лише посилить турбулентність в американській політиці.

Крім того, Денисенко радить не надто переоцінювати український фактор у США.

По-четверте, поки не вирішене питання з відкриттям Ормузькоі протоки, у Трампа є надто мало причин тиснути на Росію. Адже російська нафта частково балансує нестачу нафти з Перської затоки.

Хто насправді вирішує долю переговорів?

За оцінкою політолога, реальна заморозка війни можлива лише за умови дуже вагомого зовнішнього тиску на Москву, який американські вибори самі по собі забезпечити не здатні.

«Цей тиск, виходячи з нинішніх вводних, можуть зробити або Китай або спільно Китай та США. Тому, на жаль, переговори мінімально залежать від виборів в Штатах», — підсумував експерт.

Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент Зеленський заявив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада.

Натомість впливова британська газета The Economist, з посиланням на українські урядові джерела повідомила, що президент Володимир Зеленський нібито наказав готуватись воювати ще два-три роки.

ТСН.ua зібрав докупи всі прогнози про закінчення війни, з’ясував причини інформаційного хаосу та спробував знайти найбільш реалістичний сценарій.

