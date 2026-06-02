Европа жестко отреагировала на массированную атаку РФ по Украине: ключевые заявления

Реакция ЕС на атаку по Украине

В европейских столицах отреагировали на массированную атаку по Украине 2 июня. В результате удара по городам Украины погибли десятки человек. Известно о раненых и пострадавших. На российскую атаку отреагировали в МИДе Эстонии, Литвы, а также в Молдове, Норвегии и Посольстве ЕС в Украине.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал, что РФ продолжает бить по мирному населению Украины и назвал российские удары по гражданским — стратегией террора Москвы.

«Россия продолжает систематическую охоту на мирных жителей. Это рассчитанная стратегия террора Москвы. Только жесткое, бескомпромиссное давление и полная международная изоляция могут сдержать агрессора, который не признает ограничений. Каждая лазейка, каждое мгновение колебаний, каждый смягченный ответ становится приглашением к следующему удару. Россия должна за это заплатить», — написал министр иностранных дел Эстонии.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также отреагировал на российскую атаку. Он описал российскую атаку в подробностях для иностранной аудитории и отметил, что РФ выпустила сотни беспилотников и ракет после недели устрашения украинцев.

«Эта последняя волна террора является еще одним напоминанием о том, что Кремль продолжает полагаться на нападения на гражданское население, поскольку он проигрывает на поле боя», — пишет Кястутис Будрис.

Он упомянул и о Беларуси, поддерживающей политику РФ. И напомнил, что нельзя возобновлять с ней отношения. Также министр иностранных дел Литвы сообщил, что каждая российская атака без ответственности подбадривает агрессора.

«Украине не нужны новые заявления об осуждении. Ей нужны действия. Необходимые инструменты доступны и должны использоваться без промедления», — написал Будрис.

Он поделился, что помочь Украине следует тремя способами: увеличением военной поддержки, максимальным усилением давления на РФ путем санкций и продвижением вступления Украины в ЕС.

На массированную атаку по Украине также отреагировали в Молдове. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну поддержал Украину после атаки.

«Сотни дронов. Десятки ракет. Погибли мирные жители. Ранены дети. Повреждены дома и больницы. Я однозначно осуждаю последнее массированное нападение России на Украину. Не может быть никакого оправдания ударам, убивающим мирных жителей и направленным на жилые районы и критически важную гражданскую инфраструктуру. Республика Молдова поддерживает Украину».

Он призвал привлечь виновных к ответственности.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также высказался об атаке на Украину 2 июня.

«Норвегия осуждает нападения России. Они являются еще одним доказательством того, что Кремль не стремится к миру. Выражаем глубочайшие соболезнования всем пострадавшим», — пишет министр иностранных дел Норвегии.

Он добавил, что после еще одной ночи с убийствами и разрушениями Россия не добьется успеха.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что именно по дороге в Киев узнала о массированной атаке. Матернова поделилась последствиями атаки и напомнила, что за каждым числом погибших стоит ребенок или семья.

«Каждое число в этой статистике — это человек. Семья. Ребенок. Разрушенная жизнь. Еще одна ночь, проведенная в укрытиях вместо кроватей. Украина не сломается. Не сейчас».

Матернова добавила, что у России заканчиваются ресурсы для ведения войны. Она заявила, что Украина все выдержит.

Зеленский отреагировал на массированный удар России

Напомним, в ночь на 2 июня армия РФ совершила масштабную атаку ракетами и беспилотниками на разные области Украины, направив основной удар на Киев и Днепр. В столице повреждены десятки жилых домов и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

В Днепре в результате попадания фактически снесена часть четырехэтажки — там известно по меньшей мере о 12 погибших, в частности ребенка, и пропавших без вести. Также под ударом оказались энергетические и критические объекты инфраструктуры в Харькове и области, в Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без защиты Украины от баллистики российские удары будут продолжаться, поэтому Европе нужна собственная антибаллистическая система для завершения войны.

Глава государства подчеркнул необходимость помощи от США в поставках ракет в системы Patriot и отметил, что Киев рассчитывает на действенный ответ партнеров на это очередное преступление РФ.

