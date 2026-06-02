Російські безпілотники знайшли лазівки: Ігнат попередив про небезпечну тактику РФ

Безпілотник.

Під час ударів по Україні війська РФ будують складні маршрути та використовують географічні особливості місцевості — шукають лазівки, аби їхні безпілотники діставалися найвіддаленіших регіонів України.

Про це повідомив керівник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, для безперешкодного прольоту до західних областей ворог використовує прикордонні території країн-сусідок. Зокрема, дрони фіксують біля кордонів з Білоруссю, Молдовою та Румунією.

Водночас під час руху у напрямку Києва загарбники намагаються ховати повітряні цілі над водою. Зокрема, під час атак з півночі для цього часто використовують Київське море.

Дрони максимально притискаються до землі, щоб українські радіолокаційні станції не могли їх вчасно побачити. Через це захисники неба активно залучають малу авіацію та спеціальні наземні загони. Зараз протидіяти атакам допомагають дрони-перехоплювачі, підрозділи малої ППО та мобільні вогневі групи.

«Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи. Вони на малих висотах доволі ефективно проявляються. Ми бачимо сьогодні навіть в мережах з’являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею — тут власне якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров повідомляв, що РФ нарощує кількість ударних «Шахедів» для атак. Кількість одночасно запущених дронів постійно зростає. Це неабияк ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Зауважимо, що під час масованої атаки 2 червня російська армія запустила по Україні 656 БпЛА різних типів — це «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори. Знищено 602 безпілотники.

