Неочевидні ознаки, що ви правильно та красиво старієте / © Credits

Реклама

Експерти з довголіття дедалі частіше говорять про так зване «здорове старіння» — процес, у якому людина не бореться з часом, а навчається використовувати його собі на користь. За словами американської експертки з гормонального здоров’я та довголіття докторки Мікаели Роббінс, здорове старіння — це не спроба зупинити роки, а можливість проживати їх із силою, життєвою енергією та любов’ю до себе, про це розповіло видання Real Simple.

Тож розберімося, як зрозуміти, що ви рухаєтеся правильним шляхом. Існують кілька малопомітних, але науково обґрунтованих сигналів, які свідчать, що ваш організм старіє значно краще, ніж ви думаєте.

Що насправді означає здорове старіння

Лікарка невідкладної медицини Крістіна Дель Торо Бадесса переконана, що людину, яка усвідомлено старіє, легко впізнати не лише за зовнішністю, а й за її ставленням до життя.

Реклама

Такі люди зазвичай мають достатньо сил для повсякденної активності, зберігають цікавість до нового, підтримують фізичну форму, добре сплять, дбають про емоційне здоров’я та вибудовують якісні стосунки з оточенням.

Цікаво, що генетика відіграє набагато меншу роль, ніж багато хто вважає. Наші гени визначають лише приблизно 20–30% того, як ми старіємо. Решта залежить від способу життя, наприклад, харчування, фізичної активності, сну, рівня стресу, наявності шкідливих звичок і навіть соціального середовища.

Саме тому вчені все частіше говорять про епігенетику — науку, яка вивчає, як наші щоденні звички можуть впливати на роботу генів і фактично змінювати сценарій старіння.

Ви залишаєтеся фізично активними без особливих зусиль

Якщо вам легко піднятися сходами, пройти кілька кілометрів пішки, донести закупи додому чи провести активний день без відчуття виснаження — це одна з найкращих ознак здорового старіння.

Реклама

Фізична сила, витривалість і баланс безпосередньо пов’язані зі здатністю зберігати незалежність у старшому віці. Регулярна рухова активність допомагає не лише продовжити життя, а й покращує його якість.

Докторка Роббінс додає, що сильне тіло проявляється не лише у спортивних досягненнях. Це можливість гратися з онуками, подорожувати, танцювати, кататися на велосипеді чи займатися улюбленим спортом без постійного страху травм або швидкої втоми.

Ваш мозок залишається допитливим

З віком когнітивні функції можуть поступово сповільнюватися, але цей процес далеко не завжди є неминучим. Однією з головних ознак успішного старіння експерти називають збереження інтересу до нового. Люди, які продовжують навчатися, читають, освоюють нові навички чи регулярно тренують пам’ять, зазвичай довше залишаються ментально активними.

Любите розгадувати кросворди, граєте у настільні ігри, вивчаєте іноземну мову чи освоюєте нове хобі — це не просто приємне дозвілля. Такі заняття допомагають підтримувати мозок у тонусі та знижують ризик вікових когнітивних порушень.

Реклама

Ментальна гнучкість також дозволяє довше залишатися самостійними, приймати рішення та впевнено керувати власним життям.

Ви вмієте відновлюватися після труднощів

Емоційна стійкість — одна з найцінніших якостей, яка приходить із життєвим досвідом. Йдеться не про постійний оптимізм або відсутність проблем, а про здатність адаптуватися до змін і не застрягати у негативних переживаннях.

Люди, які зберігають надію та конструктивний погляд на майбутнє, зазвичай мають нижчий рівень хронічного стресу, краще психічне здоров’я та міцніші соціальні зв’язки. Крім того, позитивне ставлення до життя часто передається оточенню. Такі люди легше знаходять підтримку, рідше почуваються самотніми та мають менший ризик розвитку депресивних станів.

Важливу роль тут можуть відігравати й гормональні зміни, тому за потреби варто консультуватися з лікарем щодо підтримки гормонального балансу.

Реклама

У вас є люди, з якими ви відчуваєте зв’язок

Для здорового старіння зовсім не обов’язково бути душею компанії. Важливіше мати коло людей, з якими можна поділитися радощами та труднощами. Люди з міцними соціальними зв’язками мають кращий емоційний стан, рідше страждають від самотності та навіть довше живуть.

Спілкування з друзями, сім’єю, участь у волонтерських проєктах або громадських ініціативах створюють відчуття причетності та підтримки. Саме ці фактори допомагають легше переживати стрес і можуть уповільнювати вікові зміни мозку. І найприємніше, що почати будувати нові зв’язки ніколи не пізно.

У вас є справа, яка запалює

Можливо, це садівництво, фотографія, викладання, подорожі, кулінарія, творчість або допомога близьким. Неважливо, що саме приносить вам задоволення, важливо, що це дає відчуття сенсу. Люди, які мають мету та відчувають власну значущість, зазвичай показують кращі показники здоров’я та довголіття.

Улюблене заняття підтримує активність мозку, допомагає зберігати соціальні контакти, створює структуру дня та дарує емоційне задоволення. Іноді найкраща антивікова стратегія — просто мати причину із задоволенням прокидатися щоранку.

Реклама

У світі, де молодість часто подають як головну цінність, варто пам’ятати, що справжнє здорове старіння не має нічого спільного з боротьбою проти часу. Воно проявляється у здатності рухатися, цікавитися життям, підтримувати близькі стосунки, знаходити сенс у щоденних справах і залишатися відкритими до нового.

Новини партнерів