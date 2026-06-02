Обранець Наталки Денисенко розсекретив, як почалися їхні стосунки та коли він закохався

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Роман української акторки Наталки Денисенко та бізнесмена й манекенника Юрія Савранського продовжує привертати увагу шанувальників, а цього разу обранець акторки вперше зізнався, коли саме усвідомив свої почуття до неї.

Поки прихильники уважно стежать за розвитком стосунків пари та чекають на новини про можливе весілля, закохані дедалі частіше діляться особистими моментами. Днями Наталка Денисенко завершила серію творчих вечорів свого поетичного проєкту «Наталка-читалка». Підтримати акторку прийшов і Юрій Савранський. Після заходу він опублікував у соцмережах зворушливий допис. Саме там манекенник розкрив несподівану деталь їхньої історії кохання.

«Я був присутнім на багатьох твоїх вечорах і дуже цьому радий! На одному з них, власне, і відбулося якесь усвідомлення неминучого. Тішусь, коли бачу, як світяться твої очі та яка ти щаслива і яскрава, коли читаєш вірші. Ти надихаєш! Хоч це і останній такий вечір, але переконаний, що далі більше! Кохаю», — написав Юрій.

Відповідь Наталки не змусила на себе чекати. Акторка публічно звернулася до коханого та подякувала йому за підтримку, про яку, як виявилося, давно мріяла.

«Кохаю тебе. Завжди мріяла, щоб на моїх вечорах у мене була така підтримка коханого чоловіка. Дякую, що ти є», — відповіла Денисенко.

Зазначимо, про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського стало відомо після того, як вони почали з’являтися разом на публіці та ділитися спільними кадрами. Згодом пара перестала приховувати свої стосунки. Останнім часом шанувальники активно обговорюють чутки про можливе весілля закоханих, однак самі вони поки не розкривають усіх подробиць.

