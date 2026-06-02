Скандал через УПА загострюється: після рішення Зеленського у Польщі зробили демонстративний жест

Бартош Ціхоцький / © Associated Press

Реклама

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув державну нагороду, яку йому раніше вручив президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на рішення українського лідера присвоїти одному з військових підрозділів почесне найменування «Герої УПА».

Про це повідомляє TVP World.

Йдеться про орден «За заслуги» ІІ ступеня, який Ціхоцький отримав за внесок у зміцнення українсько-польських відносин після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама

Оголошуючи про своє рішення, колишній посол заявив, що повернув нагороду через рішення Зеленського щодо відзначення УПА.

«У зв’язку з рішеннями президента України про нагородження УПА та пособника німецьких нацистів я повернув вручену мені нагороду», — сказав Ціхоцький.

Водночас дипломат наголосив, що й надалі підтримуватиме українців, які борються проти російського вторгнення, а також виступають проти спотворення історії та корупції.

Ціхоцький був послом Польщі в Україні у 2019–2023 роках.

Реклама

Скандал навколо спецпідрозділа “Герої УПА”.

Крок Ціхоцького став продовженням дипломатичного конфлікту між Києвом і Варшавою, який спалахнув після указу Зеленського від 26 травня про присвоєння одному зі спецпідрозділів почесного найменування «Герої УПА».

У Польщі це рішення викликало різку реакцію. Там УПА вважають відповідальною за масові вбивства поляків на Волині та у Східній Галичині під час Другої світової війни.

Президент Польщі Кароль Навроцький після цього заявив про намір винести на розгляд питання щодо можливого позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, яку український президент отримав у 2023 році.

Керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач також заявив, що Зеленський має зателефонувати Навроцькому та перепросити.

Реклама

«Президенту Зеленському, ймовірно, треба зателефонувати президентові Польщі і, по-перше, перепросити, а по-друге, пояснити всю цю напруженість», — сказав Пшидач.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав сторони до стриманості. За його словами, головним бенефіціаром напруження між Україною та Польщею є Кремль.

«Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє дістанеться комусь іншому. Президент України має нарешті це зрозуміти. Поляки теж. Поки не пізно», — написав Туск.

У Міністерстві закордонних справ України раніше висловили жаль через гостру реакцію Польщі. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що рішення про найменування українського підрозділу не було спрямоване проти польського народу.

Реклама

За його словами, українські військові, які нині захищають країну від російської агресії, вкладають у цю символіку насамперед значення боротьби за незалежність.

Новини партнерів