Названо найкориснішу ягоду для гіпертоніків: це не калина, не смородина й не чорниця

Які корисні ягоди для гіпертоніків / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Людям із підвищеним артеріальним тиском лікарі рекомендують особливо уважно ставитися до свого харчування. Деякі ягоди містять речовини, які допомагають підтримувати еластичність судин, покращують кровообіг і позитивно впливають на роботу серця. Якщо калина та чорниця давно заслужили репутацію корисних продуктів для гіпертоніків, то останні дослідження привернули увагу до іншої ягоди, яка може принести організму не меншу користь.

Чому журавлина вважається особливо цінною для здоров’я серця й судин

Фахівці відзначають, що однією з найкорисніших ягід для людей із підвищеним тиском є журавлина. Вона містить велику кількість поліфенолів, антоціанів та інших антиоксидантних сполук, які допомагають захищати судини від пошкоджень і підтримують їхню еластичність.

Крім того, журавлина багата на вітамін С та рослинні речовини, які сприяють нормальному кровообігу. Регулярне вживання цієї ягоди в межах збалансованого раціону може позитивно впливати на стан серцево-судинної системи та загальне самопочуття.

Реклама

Як журавлина впливає на серце й судини

Науковці пояснюють, що антиоксиданти, які містяться в журавлині, допомагають боротися з окислювальним стресом — одним із факторів розвитку серцево-судинних захворювань. Також вони сприяють кращому функціонуванню внутрішньої оболонки судин, від якої значною мірою залежить їхня здатність нормально розширюватися та звужуватися.

Журавлина містить і калій — мінерал, який відіграє важливу роль у підтримці нормального артеріального тиску. Саме тому ця ягода часто входить до переліку продуктів, рекомендованих для здорового харчування людей із серцево-судинними проблемами.

Як правильно вживати журавлину

Найбільше користі приносить свіжа чи заморожена журавлина без великої кількості цукру. Її можна додавати до каш, йогуртів, смузі або готувати домашні морси з мінімальною кількістю підсолоджувачів.

Водночас експерти наголошують, що жодна ягода не здатна замінити лікування, призначене лікарем. Журавлина може бути лише частиною здорового способу життя, який також включає правильне харчування, фізичну активність та контроль артеріального тиску.

Реклама

Новини партнерів