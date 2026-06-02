Диво в Запоріжжі: ворожий "Шахед" застряг у даху будинку і не вибухнув (відео)
Через те, що ворожий безпілотник не здетонував під час падіння, вдалося уникнути жертв та масштабних руйнувань цивільного сектору.
Запоріжжі ворожий безпілотник типу «Шахед» влучив у приватний будинок, проте застряг у даху і не вибухнув.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Завдяки тому, що бойова частина БпЛА не здетонувала, обійшлося без значних руйнувань будівлі. Найголовніше — серед мешканців будинку та сусідів немає загиблих чи постраждалих.
На місці події працюють вибухотехніки, щоб безпечно вилучити смертоносний пристрій та знешкодити його.
Мешканців закликають бути обережними та у разі виявлення уламків чи нерозірваних дронів у жодному разі не підходити до них, а негайно викликати 101 або 102.
Нагадаємо, в ніч проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів.