Диво в Запоріжжі: ворожий "Шахед" застряг у даху будинку і не вибухнув (відео)

Ворожий «Шахед» / © Associated Press

Реклама

Запоріжжі ворожий безпілотник типу «Шахед» влучив у приватний будинок, проте застряг у даху і не вибухнув.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Завдяки тому, що бойова частина БпЛА не здетонувала, обійшлося без значних руйнувань будівлі. Найголовніше — серед мешканців будинку та сусідів немає загиблих чи постраждалих.

Реклама

На місці події працюють вибухотехніки, щоб безпечно вилучити смертоносний пристрій та знешкодити його.

У Запоріжжі ворожий «Шахед» застряг на даху приватного будинку / Відео: НовиниLive

Мешканців закликають бути обережними та у разі виявлення уламків чи нерозірваних дронів у жодному разі не підходити до них, а негайно викликати 101 або 102.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів.

Новини партнерів