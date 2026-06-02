Чудо в Запорожье: вражеский "Шахед" застрял в крыше дома и не взорвался (видео)
Из-за того, что вражеский беспилотник не сдетонировал во время падения, удалось избежать жертв и масштабных разрушений гражданского сектора.
Запорожье вражеский беспилотник типа Шахед попал в частный дом, однако застрял в крыше и не взорвался.
Благодаря тому, что боевая часть БпЛА не сдетонировала, обошлось без значительных разрушений зданию. Самое главное — среди жителей дома и соседей нет погибших или пострадавших.
На месте происшествия работают взрывотехники, чтобы безопасно извлечь смертоносное устройство и обезвредить его.
Жителей призывают быть осторожными и в случае обнаружения обломков или неразорванных дронов ни в коем случае не подходить к ним, а немедленно вызвать 101 или 102.
Напомним, в ночь на 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов.