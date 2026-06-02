ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
492
Время на прочтение
1 мин

Чудо в Запорожье: вражеский "Шахед" застрял в крыше дома и не взорвался (видео)

Из-за того, что вражеский беспилотник не сдетонировал во время падения, удалось избежать жертв и масштабных разрушений гражданского сектора.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Вражеский "Шахед"

Вражеский «Шахед» / © Associated Press

Запорожье вражеский беспилотник типа Шахед попал в частный дом, однако застрял в крыше и не взорвался.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Благодаря тому, что боевая часть БпЛА не сдетонировала, обошлось без значительных разрушений зданию. Самое главное — среди жителей дома и соседей нет погибших или пострадавших.

На месте происшествия работают взрывотехники, чтобы безопасно извлечь смертоносное устройство и обезвредить его.

У Запоріжжі ворожий «Шахед» застряг на даху приватного будинку / Відео: НовиниLive

Жителей призывают быть осторожными и в случае обнаружения обломков или неразорванных дронов ни в коем случае не подходить к ним, а немедленно вызвать 101 или 102.

Напомним, в ночь на 2 июня армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Украине. Россияне применили 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также 656 БпЛА разных типов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
492
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie