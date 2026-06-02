Курс валют на 3 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар додав у ціні.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 3 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки та становить 44,33 гривні. Змінилися також показники євро (додав 7 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,32 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,66 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,20 (+1 коп.).

Як ми писали, у червні українців очікує подальше зростання цін, поступове здорожчання долара та відсутність суттєвого підвищення зарплат. Експерти прогнозують, що курс американської валюти може наблизитися до 45 гривень, водночас інфляція продовжить тиснути на купівельну спроможність населення. Ппенсіонери, які працюють, отримають перераховані виплати та доплати одразу за кілька місяців. Також не очікується здешевшання пального, а магазини дедалі частіше застосовують так звану шринкфляцію — коли вага або об’єм товару зменшуються без зміни ціни. Загалом червень принесе нові фінансові виклики на тлі війни та збереження економічної нестабільності.

