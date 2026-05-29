Українка виграла великі гроші в лотерею та приховала це від рідних: яку суму отримала

Жителька Рівненської області виграла в лотерею 300 тисяч гривень, купивши білет за 35 гривень. Попри значний виграш вона вирішила тримати свій успіх у таємниці та не розповідати про гроші навіть найближчим родичам.

Виграш приніс конкурс, який відбувся 17 травня, повідомив «Обозреватель». Переможниця зазначила, що бере участь у розіграшах уже давно, але купує білети нерегулярно, а лише за покликом моменту.

Цього разу вона придбала щасливий білет спонтанно, коли зайшла до супермаркету у своїх справах. Для жінки це не перший великий виграш у житті, проте деталей попереднього успіху вона вже не пам’ятає.

«Як десь близько біля точки продажу, то можу придбати білети. Прийшла, купила та й усе», — зазначила переможниця.

Коли у жительки Рівненщини запитали, на що вона витратить виграні 300 000 гривень, вона відмовилася ділитися планами, озвучивши власну життєву позицію: «Тихіше їдеш — далі будеш».

До слова, дослідники з’ясували, що понад 40% дорослих людей досі покладаються на різноманітні ритуали та прикмети, щоб відвернути невдачу або отримати додаткову впевненість. Серед найпопулярніших методів залучити фортуну залишаються схрещування пальців, стукання по дереву та навіть використання спеціального «щасливого» одягу.

