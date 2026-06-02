Сохраняя правду о войне: ПУМБ и Либеровы представили благотворительное издание фотокниги «Глаза войны»

29 мая в Киеве прошла презентация фотокниги военных фотографов Константина и Власти Либеровых «Глаза войны», изданной при поддержке ПУМБ. Мероприятие объединило журналистов, военных, представителей культурных институтов, волонтерских организаций и общественных инициатив, которые первыми ознакомились с изданием и пообщались с его авторами.

В теплой камерной атмосфере Константин и Влада поделились историей создания книги и опытом работы наряду с героями своих фотографий. В фотоальбом вошло 280 фотографий, сделанных на протяжении 2022-2025 годов. Каждый кадр рассказывает о боли и мужестве, потерях и надежде украинцев, ежедневно сталкивающихся с реальностью войны.

Вместе с авторами гости прошли по страницам книги, погружаясь в события, отраженные в ее тематических разделах: «Борьба. Военные», «Да Винчи», «Новая война», «Плен», «Борьба. Гражданские» и «Надежда».

«Это очень сложный опыт. На этих фото вещи, которых не должно существовать в нормальной жизни. Но они есть. Поэтому мы должны смотреть в глаза войне, выдерживать ее взгляд и рассказывать об увиденном миру и следующему поколению, чтобы это никогда не повторилось», — отметила Влада Либерова.

Символическим местом для презентации стала Национальная библиотека имени Ярослава Мудрого — пространство, хранящее историческую память многих поколений украинцев. Незадолго до мероприятия здание библиотеки получило повреждения в результате вражеских обстрелов. Именно поэтому презентация «Очей войны» здесь приобрела особый смысл, став напоминанием о том, что правда сегодня также нуждается в защите.

ПУМБ поддержал издание благотворительного тиража книги тиражом 500 экземпляров. Их передадут украинским библиотекам, медиа, дипломатическим учреждениям и организациям, работающим над сохранением исторической памяти.

Во время презентации экземпляры книги получили VeteranHub, «Ветеранка», «Госпитальеры», «Землячки», «Агенты крови», «Соломенские котики», центры Superhumans и «Неопалимые», Центр стратегических коммуникаций Stratcom Ukraine, KSE Офис ветеранов, Центр крови One, Фонд Сергея Притулы, подразделения ВСУ и ГУР, Академия СБУ, «Культурные силы Украины», а также ведущие украинские библиотеки и высшие образования.

Авторы книги и представители ПУМБ поблагодарили гостей за поддержку и готовность помогать сохранять правду о войне.

«Для нас важно, чтобы истории людей, зафиксированные в книге Глаза войны, не только сохранялись, но и передавались будущим поколениям. Именно поэтому мы передаем экземпляры издания библиотекам и партнерским организациям. Мы убеждены, что эта книга является не только художественным проектом, но и важным элементом современного архива памяти Украины», — отметила руководительница социальных проектов ПУМБ Татьяна Колесник.

Мероприятие завершилось на светлой ноте — так же, как и сама книга, последняя глава которой называется «Надежда». Авторы подписали экземпляры для гостей, а присутствие их маленького сына Ноя стало символом веры в будущее и непременно побеждающую жизнь.

О книге

"Глаза войны" - документальный фотоальбом военных фотографов Константина и Влады Либеровых, созданный при поддержке ПУМБ. В 2026 году издание было представлено международной аудиторией на London Book Fair.

В книгу вошли 280 фотографий, сделанных в 2022-2025 годах на линии фронта, в прифронтовых регионах и тыловых городах Украины. Через объектив камеры авторы фиксируют настоящую историю войны, демонстрируя силу, боль, достоинство и несокрушимость украинцев.

Разделы «Борьба. Военные», «Да Винчи», «Новая война», «Плен», «Борьба. Гражданские» и «Надежда» стали своеобразным осмыслением пережитого опыта и реалий военного времени.

По словам авторов, идея книги родилась из осознания того, что война постепенно исчезает из информационной повестки дня мира, хотя продолжает оставаться частью жизни миллионов людей.

«Название Глаза войны имеет личный смысл. Она не о нас. Не мы глаза войны. Мы почувствовали, что у самой войны есть свои глаза и смотрит на зрителя. Из-за наших фотографий она будто говорит: я существую, рядом меня», — рассказывают Константин и Влада Либеровы.

В свободной продаже книга появится в начале лета, а теперь уже доступен предзаказ.

