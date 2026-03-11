- Дата публікації
Ви ніколи не пекли таку паску: вона справить справжній фурор на вашому святковому столі
Ідеальний рецепт паски інколи доводиться шукати роками. Саме цей варіант господині буквально випрошують, адже він перевірений часом і завжди дає чудовий результат.
Паска виходить надзвичайно м’якою, ароматною та довго залишається свіжою. Недарма багато хто називає її однією з найкращих для святкового великоднього столу. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- сухофрукти
- 120 г
- коньяк (ром)
- 80 г
- борошно
- 400 г
- тепле молоко
- 160 л
- цукор
- 170 г
- живі дріжджі
- 30 г
- жовтки
- 5 шт.
- білок
- 1 шт.
- ванільний цукор
- 10 г
- вершкове масло
- 70 г
- цедра апельсина
- 1 шт.
- цукрова пудра
- 200 г
- лимонний сік
- 10 г
Процес приготування:
Спочатку сухофрукти (на ваш вибір) потрібно замочити в коньяку на ніч.
Вранці починаєте готувати тісто. В тепле молоко (приблизно 30 градусів) додайте 50 г цукру та дріжджі. Перемішайте до повного розчинення і залиште на 10 хвилин.
В окремій мисці змішайте жовтки, 120 г цукру, дрібку солі, ванільний цукор, розм’якшене вершкове масло. Сюди ж не забудьте додати цедру апельсина.
Коли дріжджі піднялися, додайте їх до загальної маси тіста та починайте замішувати. Краще це робити в кухонній машині міксером. Поступово додайте ще 350 г борошна і наприкінці трохи олії. Тісто вимішується 15–20 хвилин. Воно має стати еластичним.
Після цього накрийте тісто рушничком і поставте до теплого місця на 2 години.
Тим часом відкиньте на сито сухофрукти, щоб стекла рідина. Присипте їх борошном (50 г) і, коли тісто підніметься, висипте їх всередину.
Розкладіть тісто по формах, заповнюючи на одну третину. Зверху накрийте плівкою і залиште ще на 1–1,5 години в теплому місці.
Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки на 30–50 хвилин (залежить від розміру пасок).
Поки паски печуться, зробіть глазур: білок змішайте з дрібкою солі, поступово всипте цукрову пудру та збийте міксером до густих піків. За бажанням можна додати лимонний сік для смаку. Такою глазур’ю можете сміливо покривати навіть теплі паски.
Смачного!