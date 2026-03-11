Ви ніколи не пекли таку паску: вона справить справжній фурор на вашому святковому столі

Рецепт паски, яка вдається завжди / © unsplash.com

Паска виходить надзвичайно м’якою, ароматною та довго залишається свіжою. Недарма багато хто називає її однією з найкращих для святкового великоднього столу. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Процес приготування:

Спочатку сухофрукти (на ваш вибір) потрібно замочити в коньяку на ніч.

Вранці починаєте готувати тісто. В тепле молоко (приблизно 30 градусів) додайте 50 г цукру та дріжджі. Перемішайте до повного розчинення і залиште на 10 хвилин.

В окремій мисці змішайте жовтки, 120 г цукру, дрібку солі, ванільний цукор, розм’якшене вершкове масло. Сюди ж не забудьте додати цедру апельсина.

Коли дріжджі піднялися, додайте їх до загальної маси тіста та починайте замішувати. Краще це робити в кухонній машині міксером. Поступово додайте ще 350 г борошна і наприкінці трохи олії. Тісто вимішується 15–20 хвилин. Воно має стати еластичним.

Після цього накрийте тісто рушничком і поставте до теплого місця на 2 години.

Тим часом відкиньте на сито сухофрукти, щоб стекла рідина. Присипте їх борошном (50 г) і, коли тісто підніметься, висипте їх всередину.

Розкладіть тісто по формах, заповнюючи на одну третину. Зверху накрийте плівкою і залиште ще на 1–1,5 години в теплому місці.

Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки на 30–50 хвилин (залежить від розміру пасок).