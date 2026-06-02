Укрaїнa
У Дніпрі завершилася рятувальна операція на місці ракетного удару: кількість жертв знову зросла

Кількість жертв російського ракетного удару по Дніпру зросла до 16 осіб.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру 2 червня

Наслідки ворожої атаки по Дніпру 2 червня / © Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по житловому кварталу. За оновленими даними, внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих — четверо дітей. У лікарнях залишаються троє дітей та 21 дорослийУсім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Ворожа атака по Дніпру 2 червня — останні новини

Нагадаємо, 2 червня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпро, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок удару загинули люди, у місті зафіксовано значні руйнування.

Серед жертв атаки — двоє дітей: хлопчик 2023 року народження та 8-річна дитина. Як повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська, вранці рятувальники виявили тіло трирічної дитини, а згодом під завалами знайшли 8-річного хлопчика та його матір. За її словами, із усієї родини вижив лише старший син.

