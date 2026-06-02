Росіяни масовано обстріляли обласний центр України: ракети і дрони летіли зграями, є руйнування та поранені

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

Росія атакувала Харків: місто витримало страшний комбінований удар ракет і дронів-камікадзе, які поцілили по житлових кварталах, офісних центрах та промислових підприємствах. Наразі там нарахували 12 постраждалих цивільних, серед яких є 11-річна дитина.

Усі масштаби руйнувань з місця подій фіксувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Війна в Україні: що відомо про атаку на Харків 2 червня

Це була чергова важка і абсолютно безсонна ніч для Харкова. Російська армія влаштувала місту масштабну комбіновану атаку, випустивши десятки повітряних смертоносних цілей одночасно з різних напрямків. Потужні вибухи один за одним лунали відразу в чотирьох великих районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському. Ворог цілеспрямовано бив туди, де немає і ніколи не було жодних військових об'єктів.

Десятки дронів-камікадзе та раптова ворожа балістика змусили здригатися цілі міські квартали. Люди прокидалися посеред ночі від яскравих вогняних спалахів у небі та глухих підземних ударів. Більшість містян провели ці страшні години у коридорах, ванних кімнатах або сирих підвалах, без упину молячись, аби черговий вибух не стався у їхньому власному дворі чи будинку.

Масштаби руйнувань цивільної інфраструктури — величезні. Безпосередньо під час нічного терористичного нальоту постраждали десять людей, серед яких опинилася 11-річна дівчинка. У більшості потерпілих наляканих містян медики діагностували гостру реакцію на важкий стрес. Проте одного чоловіка з важкими вибуховими травмами довелося терміново госпіталізувати до шпиталю. Під вогнем рашистів опинилися не лише житлові багатоповерхівки, а й освітні заклади міста.

“Було влучання п'ятнадцяти "Шахедів" та двох балістичних ракет. Постраждало дев'ять житлових будинків, розтрощений приватний житловий будинок, розтрощені вікна в школі, в дитячому садочку. Зараз працюють наші комунальні підприємства по всім локаціям, які постраждали», - каже Ігор Терехов, харківський міський голова.

Підступний ранковий удар у Харкові

Утім, навіть мінімально передихнути понівеченому місту підступний ворог не дав. Вранці, коли на завалені уламками місця нічних прильотів масово вийшли київські та харківські комунальники, а мешканці почали розгрібати побите скло у квартирах, росіяни вдарили знову. У місті оголосили екстрену повітряну тривогу, і за лічені секунди пролунав новий надпотужний вибух.

Камера мобільного телефона журналістки ТСН зафіксувала драматичні хвилини: вона біжить вулицею та кричить перехожим: «Де укриття?!», намагаючись сховатися від смертоносних уламків.

Ранкові підлі прильоти прийшлися суворо по Основ'янському та Слобідському районах міста, де якраз кипіла робота з ліквідації нічних наслідків. Нові важкі поранення дістали ще двоє цивільних громадян — 50-річна жінка та 51-річний чоловік. У них діагностовано важкі вибухові травми та осколкові посічення.

Мужні медики швидкої допомоги надавали їм першу невідкладну допомогу прямо на асфальті, під безпосередньою загрозою повторного ворожого обстрілу. Та навіть попри таку колосальну постійну небезпеку, залізобетонний Харків не зупиняється ні на хвилину. Щойно смертельна загроза з неба трохи відступає — комунальники знову миттєво беруться за свої інструменти, а незламні люди повертаються до звичної роботи.

