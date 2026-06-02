Россияне массированно обстреляли областной центр Украины: ракеты и дроны летели стаями, есть разрушения и раненые

Последствия атаки на Харьков / © ТСН

Реклама

Россия атаковала Харьков: город выдержал страшный комбинированный удар ракет и дронов-камикадзе, которые попали по жилым кварталам, офисным центрам и промышленным предприятиям. Сейчас там насчитали 12 пострадавших гражданских, среди которых есть 11-летний ребенок.

Все масштабы разрушений с места событий фиксировала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Война в Украине: что известно об атаке на Харьков 2 июня

Это была очередная тяжелая и абсолютно бессонная ночь для Харькова. Российская армия устроила городу масштабную комбинированную атаку, выпустив десятки воздушных смертоносных целей одновременно с разных направлений. Мощные взрывы один за другим раздавались сразу в четырех крупных районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском. Враг целенаправленно бил туда, где нет и никогда не было никаких военных объектов.

Реклама

Десятки дронов-камикадзе и внезапная вражеская баллистика заставили содрогаться целые городские кварталы. Люди просыпались посреди ночи от ярких огненных вспышек в небе и глухих подземных ударов. Большинство горожан провели эти страшные часы в коридорах, ванных комнатах или сырых подвалах, не переставая молясь, чтобы очередной взрыв не произошел в их собственном дворе или доме.

Масштабы разрушений гражданской инфраструктуры — огромные. Непосредственно во время ночного террористического налета пострадали десять человек, среди которых оказалась 11-летняя девочка. У большинства пострадавших напуганных горожан медики диагностировали острую реакцию на тяжелый стресс. Однако одного мужчину с тяжелыми взрывными травмами пришлось срочно госпитализировать в госпиталь. Под огнем рашистов оказались не только жилые многоэтажки, но и образовательные учреждения города.

"Было попадание пятнадцати «Шахедов» и двух баллистических ракет. Пострадало девять жилых домов, разбит частный жилой дом, разбиты окна в школе, в детском саду. Сейчас работают наши коммунальные предприятия по всем локациям, которые пострадали», — говорит Игорь Терехов, харьковский городской голова.

Коварный утренний удар в Харькове

Впрочем, даже минимально передохнуть истерзанному городу коварный враг не дал. Утром, когда на заваленные обломками места ночных прилетов массово вышли киевские и харьковские коммунальщики, а жители начали разгребать разбитые стекла в квартирах, россияне ударили снова. В городе объявили экстренную воздушную тревогу, и за считанные секунды раздался новый сверхмощный взрыв.

Реклама

Камера мобильного телефона журналистки ТСН зафиксировала драматические минуты: она бежит по улице и кричит прохожим: «Где укрытие?!», пытаясь укрыться от смертоносных обломков.

Утренние подлые прилеты пришлись строго по Основянскому и Слободскому районам города, где как раз кипела работа по ликвидации ночных последствий. Новые тяжелые ранения получили еще двое гражданских лиц — 50-летняя женщина и 51-летний мужчина. У них диагностированы тяжелые взрывные травмы и осколочные посечения.

Мужественные медики скорой помощи оказывали им первую неотложную помощь прямо на асфальте, под непосредственной угрозой повторного вражеского обстрела. Но даже несмотря на такую колоссальную постоянную опасность, железобетонный Харьков не останавливается ни на минуту. Как только смертельная угроза с неба немного отступает — коммунальщики снова мгновенно берутся за свои инструменты, а несокрушимые люди возвращаются к привычной работе.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Удары по Киеву и Днепру, план Буданова и триумф украинцев! Новости ТСН 14:00 2 июня

Реклама

Новости партнеров