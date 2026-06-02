Шесть растений, которые нельзя обрезать в июне: садоводы назвали главные ошибки

Азалия / © ТСН

Реклама

Июнь считается одним из самых активных месяцев для работы в саду, однако не все растения хорошо переносят обрезку в этот период. Неправильно выбранное время может не только испортить внешний вид кустов и деревьев, но и лишить их цветения на текущий или даже следующий сезон. Эксперты по садоводству назвали шесть растений, которые в июне лучше оставить без секатора.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам консультанта по садоводству и автора книг К. Л. Форнари, метельчатые гортензии не стоит обрезать в начале лета, ведь именно в это время они уже формируют цветочные почки. Если удалить побеги в июне, растение потеряет будущие соцветия. Обрезку таких гортензий советуют проводить поздней осенью или ранней весной, когда они находятся в состоянии покоя.

Реклама

Не рекомендуется также обрезать азалии. Хотя после цветения кусты могут казаться слишком раскидистыми, на новых побегах уже закладываются почки для следующего сезона. Поэтому чрезмерное укорачивание ветвей может лишить растение будущего цветения.

Отдельное внимание специалисты обращают на дубы. Доцент кафедры садоводства Университета Миннесоты Брендон Миллер отмечает, что свежая обрезка в теплый сезон повышает риск заражения опасной болезнью — увяданием дуба. Грибок распространяется через насекомых, которых привлекает сок на свежих срезах. Именно поэтому дубы советуют обрезать зимой.

С сиренью ситуация зависит от климата. В регионах, где она цветет весной позже, обрезка в начале июня еще может быть допустимой. Однако в более теплых местностях, где цветение завершается раньше, июньская обрезка способна удалить почки, из которых растение должно было бы зацвести в следующем году.

Также в список попала роза Шарона. Этот декоративный кустарник уже в июне начинает формировать будущие бутоны, поэтому обрезка в этот период может лишить его летнего цветения.

Реклама

Еще одно растение, которое не советуют обрезать в начале лета, — форзиция. По словам Миллера, в июне на ней уже могут закладываться цветочные почки для следующего сезона. Лучшее время для формирования куста — сразу после завершения весеннего цветения.

Напомним, ранее мы сообщали, что молоко способно выполнять сразу несколько функций в саду — от подкормки до защиты от тли и мучнистой росы. Эксперты рассказали, как правильно его использовать.

Новости партнеров