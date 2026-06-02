Загадка восьмого континенту: вчені виявили гігантський затонулий світ на дні океану

На дні Тихого океану виявили новий континент під назвою Зеландія

Століттями на картах Землі зображували сім континентів, однак сучасні геологічні дані перевертають це уявлення.

Про масштабне відкриття величезного затонулого масиву суші повідомляє Daily Galaxy.

Що робить Зеландію повноцінним континентом

Зеландія — це величезна територія площею майже 1,9 мільйона квадратних миль, що за своїми розмірами перевищує Індію та становить дві третини площі Австралії. Сьогодні до 94% цього масиву приховано під водою, і лише Нова Зеландія, Нова Каледонія та кілька менших островів височіють над поверхнею океану.

Десятиліттями цей регіон вважали просто розрізненими фрагментами континентальної кори, але розвиток супутникового гравітаційного картування та глибоководного буріння дозволив довести протилежне.

Спрощена карта тектонічних плит і континентів Землі включно із Зеландією

Умовні позначення на карті:

Пл. К — Плато Кергелен

Хр. Д — Хребет д’Ентрекасто

Пл. ОЯ — Плато Онтонг-Ява

Пл. М — Плато Маніхікі

Пл. Х — Плато Хікурангі

Пл. А — Плато Агульяс

Пл. Б — Плато Беллона

Пл. О — Плато Оркадас

Хр. Т — Хребет Тасманський

Ланц. Г — Ланцюг Гілберта

Мт — Маврикійська мікроплита

Мд — Мадагаскар

Ось ключові докази, які підтверджують статус нового континенту:

Зеландія розташована на чітко вираженій висоті над навколишнім океанічним дном.

Цей масив містить різноманітні породи, багаті на кремнезем, які є типовими саме для континентів, а не для океанічних плит.

Товщина земної кори тут становить у середньому 20 кілометрів. Це значно більше, ніж 7-кілометрова океанічна кора, хоча й тонше порівняно з іншими континентами.

Просторові межі Зеландії. Базова карта зі Стагпула (2002) на основі даних Сміта та Сандвелла (1997)

Як величезна суша опинилася під водою

У далекому минулому Зеландія була частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана, який також об’єднував Антарктиду, Австралію, Південну Америку, Африку та півострів Індостан. Понад 100 мільйонів років тому Зеландія відокремилася від нинішньої східної Австралії та зазнала інтенсивного тектонічного розтягнення. Через це її кора стоншилася, і суша почала поступово тонути.

Дослідники припускають, що занурення почалося близько 85 мільйонів років тому, а повністю континент пішов під воду приблизно 25 мільйонів років тому. Проте палеонтологічні знахідки свідчать, що життя там вирувало дуже довго. У Новій Зеландії та на островах Чатем знайшли кістки динозаврів, зокрема завроподів та анкілозаврів. Ці види існували вже після того, як континент відколовся від Гондвани, що доводить придатність Зеландії для життя впродовж мільйонів років після розколу. Крім того, зразки з глибоководного буріння містять пилок і спори рослин, що є прямим доказом існування наземного середовища.

Визнання Зеландії має не лише наукове, а й величезне економічне значення. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, країни можуть розширювати свої економічні зони, якщо доведуть геологічну безперервність континентального шельфу. Це може суттєво розширити доступ Нової Зеландії до видобутку корисних копалин та вуглеводнів на морському дні.

