Нова корупційна схема в енергетиці: як розікрали 170 млн грн на Ташлицькій ГАЕС

НАБУ і САП викрили нову корупційну схему в енергетиці / © НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами «Енергоатому». Фігуранти привласнили майже 170 млн грн на будівництві Ташлицької ГАЕС.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Детективи і прокурори викрили схему з незаконного заволодіння коштами «Енергоатому» під час реалізації проєкту з будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Серед осіб, яким повідомлено про підозру:

організатор схеми — фактичний власник низки компаній;

колишній керівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК „Енергоатом“.

Будівельні роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній, пов’язаних з організатором схеми. Незважаючи на порушення строків виконання робіт і відкриту щодо компанії процедуру банкрутства, з нею продовжували укладати додаткові угоди. У цих документах змінювали перелік робіт, їхній обсяг та терміни виконання.

Слідство вважає, що така практика стала можливою через вплив фактичного власника компанії на посадових осіб «Енергоатому».

Згідно з однією з понад 70 додаткових угод, було закуплено комплект обладнання для автоматизованої системи управління ГАЕС на суму понад 305 млн грн. Закупівлю провели через підконтрольну іноземну компанію, що дозволило штучно завищити вартість обладнання майже на 170 млн грн.

Нагадаємо, поліція та СБУ викрили схему розкрадання понад 50 млн грн, виділених на відбудову Трипільської ТЕЦ. Керівники двох підрядних організацій штучно завищували ціни на будматеріали через підконтрольні фірми, виводячи кошти в готівку. Шістьом учасникам оборудки оголошено про підозру.

