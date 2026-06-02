Окупанти вгатили по залізниці в одній з областей України: які наслідки

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН

Російські війська 2 червня здійснили атаку дроном по тепловозу в Харківській області, внаслідок чого постраждавпрацівник залізниці. На місце удари виїхали екстрені служби.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

На Харківщині ворог атакував тепловоз за допомогою БпЛА. Унаслідок удару травмовано працівника залізниці, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місце події оперативно прибули бригади екстреної медичної допомоги та підрозділи ДСНС. Залізничники взаємодіють з усіма відповідними службами для ліквідації наслідків.

Попри атаку, рух поїздів у Харківській області продовжується з мінімальними затримками. Моніторингові групи «Укрзалізниці» посилили контроль за безпековою ситуацією в регіоні.

Масована атака на Україну 2 червня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 729 цілей. Наслідки ворожих ударів зафіксовані в багатьох регіонах: понад 10 загиблих, понад 100 поранених, серед постраждалих є діти.

У Києві 5 загиблих і 65 поранених, є пошкодження у восьми районах. В області — пожежі в житловому секторі та на логістичних об’єктах.

У Дніпрі 11 загиблих, 35 поранених, зруйновані будинки, пошкоджені. Серед жертв — дитина. Також атаковані Кам’янське, Нікопольщина, Синельниківщина та Криворіжжя.

Під ударом були чотири райони Харкова та область, 14 постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, промислові об’єкти.

Запоріжжя: руйнування багатоквартирних будинків та промислового об’єкта.

Сумщина: пошкодження житлових будинків, є поранені.

Чернігівщина: постраждав підліток, горіли ліцей та будинки.

Полтавщина, Хмельниччина, Миколаївщина: пошкоджено інфраструктурні об’єкти, є травмовані.

Одещина: атаковано лікарню та пологовий, люди не постраждали.

Через удари по енергетичній інфраструктурі в Києві та низці областей зафіксовані відключення світла.

