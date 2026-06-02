Вывезла с передовой 13 раненых в одной скорой: невероятная история боевого медика "Бури" (видео)

"Буря" / © ТСН

Боевой медик штурмовой бригады «Лють» прошла настоящий ад в Донецкой области. Запорожанка Ксения побывала в самых горячих точках передовой, и сегодня на ее счету сотни спасенных жизней и такое же количество рискованных выездов на «ноль». Однажды под сверхплотными вражескими обстрелами девушке удалось невероятное — она эвакуировала сразу 13 раненых в одной-единственной машине скорой помощи.

Удивительную и вдохновляющую историю отважной защитницы услышала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Как «Буря» пошла на фронт

До начала большой войны Ксения работала в полиции Запорожья. Однако когда пришла официальная служебная телеграмма о формировании новой штурмовой бригады Нацполиции «Лють» и острой потребности в опытных специалистах, девушка не колебалась ни секунды. Она сразу подошла к своему руководителю с вопросом, отпустит ли он ее на фронт. Услышав в ответ уверенное: «Ага, я и не сомневался, что ты пойдешь туда», Ксения отправилась на передовую. Защитница признается, что просто не смогла бы оставаться в тылу, когда ее знания нужны на поле боя.

«Я не захотела сидеть в теплом кабинете, я знала, что я могу быть полезной со своими навыками», — говорит «Буря».

Сегодня на счету медика десятки и сотни спасенных побратимов, которые вспоминают ее с огромной теплотой и уважением. Один из них, боец под псевдонимом «Ирпис», обязан Ксении собственной жизнью после очень тяжелого ранения во время выполнения боевого задания.

«Это профессиональный медик, она спасла меня во время эвакуации, когда я получил тяжелое ранение. Она во время эвакуации ни на минуту не оставляла меня одного, всегда контролировала мое состояние», — говорит «Ирпис», боец штурмовой бригады «Лють».

Эвакуация 13 бойцов и психологические хитрости против боли

Часто, чтобы вывезти раненых парней из самого эпицентра боев, медику приходилось проявлять незаурядную изобретательность и мгновенно импровизировать. Во время одного из самых тяжелых выездов, когда дорога простреливалась со всех сторон, Ксения смогла вместить и вывезти в одной скорой сразу 13 бойцов. Держа раненых в салоне, она изо всех сил кричала им: «Держитесь, держитесь, ребята! Все. Живи! Живи!».

«Потом, как они вывалились на стабике, они сказали "спасибо". Потому что я знала, что второй раз туда возвращаться той же дорогой — очень небезопасно», — говорит военная.

Ксения делится, что работать на эвакуации становится в разы сложнее, когда раненые бойцы из-за контузии или шока находятся в дезориентированном состоянии. В такие моменты человек может вести себя агрессивно или просто не узнавать своих. Тогда медик применяет проверенное правило — начинает спокойно и непрерывно повторять: «Братик, это Буря! Все нормально, мы тебя не бросим».

Чтобы уменьшить страдания бойцов во время долгих переездов в госпиталь и переместить их фокус внимания от сильной боли, «Буря» придумала оригинальный прием — она нагружает раненых логическими задачами.

«Посчитай мне турникеты, вот там у меня есть оранжевый, а есть синий. Посчитай, сколько у меня оранжевых, сколько синих… Человек просто фокусировался на задачах. И мы когда доезжали, меня спрашивали: "Ты что его без обезбола довезла?". Говорю — да», — рассказывает «Буря».

Что говорит военная о планах на будущее

Мужеству, выносливости и внутренней силе этой хрупкой девушки откровенно завидуют даже мужчины. Побратимы удивляются, как ей каждый раз удается действовать с такой реакцией в критических ситуациях под огнем.

Наибольшую ценность своего тяжелого труда Ксения видит в сохраненных жизнях и улыбках побратимов. Недавно, идя по улице родного города, она случайно встретила одного из своих бывших пациентов, которому в свое время врачи прогнозировали гарантированную ампутацию конечности, однако ногу парню в конце концов удалось спасти.

«Смотрю, на меня женщина бежит и плачет. Мужчина за ней идет и тоже слезы сдерживает. Она меня обнимает, благодарит меня, я поднимаю глаза, а там вот этот парень стоит», — говорит военная.

Сейчас «Буря» была вынуждена взять временную тактическую паузу в поездках на фронт. Это время девушка использует, чтобы побыть рядом с маленькой дочкой и написать важную научную диссертацию, которая поможет в обучении будущих украинских правоохранителей. На защите она готовит разработку из пяти модулей программы Базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для учащихся 10-х классов в лицеях МВД. Однако Ксения твердо отмечает, что при первой же возможности планирует вернуться к побратимам.

