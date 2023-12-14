Помер актор із серіалу "Баффі – переможниця вампірів"

Помер відомий американський актор Кемден Той, який грав у серіалі "Баффі – переможниця вампірів".

Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці знаменитості у Facebook. Зазначається, що Кемден Той пішов з життя 11 грудня у віці 68 років у своєму будинку в Каліфорнії. Причиною смерті актора став рак підшлункової залози.

Згодом подруга знаменитості Беа Гендерсон більше детально розповіла про його тяжку хворобу. Виявилося, що рак у Кемдена діагностували ще у лютому минулого року, однак він нічого не розповідав про це. Рідні та близькі знаменитості сподівалися, що він одужає. Однак стан актора різко погіршився. 11 грудня його не стало.

Кемден Той / Фото: facebook.com/camden.toy

"Йому поставили діагноз у лютому минулого року. З багатьох причин ми дуже сподівалися, що йому стане краще. На жаль, його стан значно погіршився за останні два місяці і особливо за останні декілька днів", - написала Беа.

Зазначимо, за час своєї акторської кар'єри Кемден Той встиг знятися у багатьох фільмах та серіалах. Зокрема, він грав у таких відомих картинах, як "Баффі – переможниця вампірів", "Ангел", "Менталіст" та багатьох інших.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua раніше писала про зірок, які померли 2023 року.

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