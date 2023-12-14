Помер актор із серіалу "Баффі – переможниця вампірів"

Знаменитості було 68 років.
Помер відомий американський актор Кемден Той, який грав у серіалі "Баффі – переможниця вампірів".
Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці знаменитості у Facebook. Зазначається, що Кемден Той пішов з життя 11 грудня у віці 68 років у своєму будинку в Каліфорнії. Причиною смерті актора став рак підшлункової залози.
Згодом подруга знаменитості Беа Гендерсон більше детально розповіла про його тяжку хворобу. Виявилося, що рак у Кемдена діагностували ще у лютому минулого року, однак він нічого не розповідав про це. Рідні та близькі знаменитості сподівалися, що він одужає. Однак стан актора різко погіршився. 11 грудня його не стало.
"Йому поставили діагноз у лютому минулого року. З багатьох причин ми дуже сподівалися, що йому стане краще. На жаль, його стан значно погіршився за останні два місяці і особливо за останні декілька днів", - написала Беа.
Зазначимо, за час своєї акторської кар'єри Кемден Той встиг знятися у багатьох фільмах та серіалах. Зокрема, він грав у таких відомих картинах, як "Баффі – переможниця вампірів", "Ангел", "Менталіст" та багатьох інших.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua раніше писала про зірок, які померли 2023 року.
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