Росіяни влаштували справжнє пекло в Одесі: кадри, які шокують

В ніч проти 14 грудня рашисти завдали масовану атаку “Шахедами” по Україні. Понад чотири десятки іранських БПЛА спробували прорвати українську ППО. Били і балістикою. Найбільше дісталося Одесі.

Кадри наслідків жахливої атаки на український Південь та неочікувані деталі нальоту дронів — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіста Артема Зябкіна.

Рашисти атакували південь

Звечора 13 грудня ворог знову почав кошмарити українців. Цього разу рашисти не дивували креативом, а знову спробували пробити українську ППО десятками дронів-камікадзе. Іранські “Шахеди”, які запускали з кримського мису Чауда, всі без винятку летіли на один регіон. Відбивали атаку на український південь цілу ніч.

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ППО — сила

Вкотре можна впевнено сказати: українська ППО — це сила. Повітряним силам вдалося збити 41 із 42 дронів-камікадзе, більшість — на підльоті до Одеси. Ключову роль у відбитті атаки традиційно відіграли мобільні групи, яких в народі недарма називають “ловцями на Шахедів”.



Утім, на жаль, не обійшлося без пошкоджень. Увечері 13 грудня внаслідок атаки руйнувань зазнав один із гуртожитків Одеси. Жахливі кадри з місця прильоту публікує мерія міста. Як видно — пошкодження значні. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, посікло не тільки гуртожиток, але й 11 будинків навколо. Вщент згоріли 2 автівки.

Фото: Telegram / Одеса офіційно

Фото своїх зруйнованих кімнат, від яких усе зжимається в серці, публікують і місцеві. Когось так би мовити “пронесло” і вони обійшлися вибитими шибками, а комусь пощастило менше.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер згодом уточнив деталі — внаслідок атаки поранені діти.

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Є оновлення і щодо попереднього нальоту рашистів на Одесу. Нагадаємо, що 12 грудня один з “Шахедів” влучив у міське автомобільне депо поранивши двох комунальників. За словами Олега Кіпера, у лікарні від отриманих травм помер 42-річний чоловік. Його колега досі у лікарні.

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Ворог не зупинився на Одесі

Але на цьому рашисти не задовольнили свої хворі апетити. Зо 2 десятки дронів полетіли далі — до українського річкового порту Ізмаїл на Дунаї. Внаслідок атаки погоріли складські приміщення, але обійшлося без людських втрат, запевняють в ОВА.

Атакував ворог і балістикою. Близько опівночі рашисти застосували 6 зенітних керованих ракет С-300 по Херсонщині та Миколаївщині. Про руйнування чи влучання ворога у Повітряних силах не уточнюють.

Тривога у столиці

Зранку 14 грудня лунала тривога і у столиці. Все через балістику. У повітряних силах через ракетну небезпеку закликали киян негайно спуститися в укриття. Утім за 20 хвилин сирени вимкнули.

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