Россияне устроили настоящий ад в Одессе: шокирующие кадры

В ночь на 14 декабря рашисты нанесли массированную атаку "Шахедами" по Украине. Более четырех десятков иранских БПЛА попытались прорвать украинскую ПВО. Били и баллистики. Больше всего досталось Одессе.

Кадры последствий ужасающей атаки на украинский Юг и неожиданные детали налета дронов — в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналиста Артема Зябкина.

Рашисты атаковали юг

Вечером 13 декабря враг снова начал кошмарить украинцев. На этот раз рашисты не удивляли креативом, а снова попытались пробить украинскую ПВО десятками дронов-камикадзе. Запускавшие с крымского мыса Чауда иранские "Шахеды" все без исключения летели на один регион. Отражали атаку на украинский юг всю ночь.

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ПВО – сила

Еще раз можно уверенно сказать: украинская ПВО — это сила. Воздушным силам удалось сбить 41 из 42 дронов-камикадзе, большинство — на подлете в Одессу. Ключевую роль в отражении атаки традиционно сыграли мобильные группы, которых в народе не зря называют "ловцами на Шахедов".



Впрочем, к сожалению, не обошлось без повреждений. Вечером 13 декабря в результате атаки разрушений испытал одно из общежитий Одессы. Ужасные кадры с места прилета публикует мэрия города. По всей видимости — повреждения значительные. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, вырубили не только общежитие, но и 11 домов вокруг. Дотла сгорели 2 автомобиля.

Фото: Telegram/Одесса официально

Фото своих разрушенных комнат, от которых сжимается в сердце, публикуют и местные. Кого-то так сказать "пронесло" и они обошлись выбитыми стеклами, а кому повезло меньше.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер впоследствии уточнил детали — в результате атаки ранены дети.

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Есть обновление и по предварительному налету рашистов в Одессу. Напомним, что 12 декабря один из "Шахедов" попал в городское автомобильное депо, ранив двух коммунальщиков. По словам Олега Кипера, в больнице от полученных травм скончался 42-летний мужчина. Его коллега все еще в больнице.

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Враг не остановился в Одессе

Но на этом рашисты не удовлетворили свои больные аппетиты. 2 десятка дронов полетели дальше — в украинский речной порт Измаил на Дунае. В результате атаки сгорели складские помещения, но обошлось без человеческих потерь, уверяют в ОВА.

Атаковал враг и баллистику. Около полуночи решисты применили 6 зенитных управляемых ракет С-300 по Херсонщине и Николаевщине. О разрушении или попадании врага в Воздушных силах не уточняется.

Тревога в столице

Утром 14 декабря звучала тревога и в столице. Все из-за баллистики. В воздушных силах из-за ракетной опасности призвали киевлян немедленно спуститься в укрытие. Впрочем, через 20 минут сирены выключили.

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