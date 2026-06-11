Чи справді Путін перебуває у своїй резиденції: з’явилося нове припущення

Володимир Путін / © Reuters

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Антидронові сітки біля резиденції Володимира Путіна на Валдаї можуть бути просто обманом, щоб відвернути увагу від того, де він перебуває насправді.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив кандидат історичних наук, американіст та співробітник ООН у 1987–2019 роках Дмитро Довгополий.

Експерт пояснив, що будь-яким диктатором керує страх. Тому поява цих сіток на Валдаї, скоріш за все, означає, що Путіна там немає. За словами аналітика, російський президент просто професійно створює ілюзію своєї присутності, щоб заплутати інших.

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«Путін є майстром створення альтернативної реальності, і те, що колега Ігор сказав про абсолютну безглуздість цих сіток — правда. Я з цим повністю погоджуюся: такі сітки потрібні лише для того, щоб ввести в оману потенційного нападника. Я гадаю, що він може переховуватися будь-де. У нього, як писали, 12 резиденцій, і де він перебуває зараз — нікому не відомо», — сказав Довгополий.

Нагадаємо, уу Новгородській області РФ на трасі неподалік офіційної резиденції Володимира Путіна на Валдаї, ймовірно, встановили протидронові сітки. Вони з’явилися над паркуваннями для вантажівок приблизно за 9 км від резиденції російського диктатора.

Раніше ми писали, через побоювання щодо замахів «фюрер» Росії Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам, 41-річній Марії Воронцовій і 39-річній Катерині Тихоновій, та онукам переїхати до ретельно охоронюваного лісового палацового комплексу «Валдай».

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