Психологиня назвала ознаки, за якими можна виявити депресивний стан

Депресія / © Credits

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Постійний стрес може впливати не лише на емоційний стан людини, а й на сон, апетит та рівень енергії. Зокрема, тривожними сигналами можуть бути безсоння, ранні пробудження, зміни апетиту та тривала втома.

Про це в ефірі «Київ24» розповіла магістр психології Ганна Бака.

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«Ми живемо під дією кортизолу — гормону стресу. За винятком активації, коли він іноді потрібен у стресових ситуаціях, він робить свої негарні речі. Людина не повинна бути 24/7 у постійному стресі», — каже психологиня.

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Що може сигналізувати про депресію

За її словами, серед можливих маркерів депресивного стану також можуть бути відчуття внутрішньої порожнечі та втрата задоволення від занять, які раніше приносили радість.

«Є природні способи вироблення гормонів радості (ендорфін, сератонін, окситоцин). Їжа, вода і сон — це стовпи нашого здоров’я. Фізичного і ментального. Якщо один із них випадає, починається якийсь збій», — каже вона.

Фахівчиня наголосила, що в періоди емоційного виснаження важливо не нехтувати базовими потребами організму. Насамперед варто стежити за достатньою кількістю сну, регулярним харчуванням і споживанням води.

Водночас окремий симптом не обов’язково свідчить про депресію. Якщо зміни самопочуття тривають тривалий час і заважають повсякденному життю, варто звернутися за допомогою до фахівця.

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Раніше психологиня пояснила, що дедалі частіше ігнорування українцями повітряних тривог може бути наслідком хронічної втоми та емоційного виснаження через тривалий стрес війни. За її словами, постійна напруга може призводити до апатії та навіть депресивного стану, через що люди слабше реагують на сигнали небезпеки. Водночас фахівчиня наголошує, що під час тривоги варто автоматично переходити до дій за алгоритмом безпеки — прямувати в укриття або використовувати правило двох стін

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