Зірка "Скаженого весілля" Назар Задніпровський здивував сумою для комфортного життя в Києві

Назар Задніпровський

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Дружина українського актора Назара Задніпровського розповіла, скільки грошей їхня родина щомісяця витрачає на життя в Києві.

Зірка та його дружина Ірина відверто поговорили про сімейні фінанси. Зокрема, актор пояснив їхній підхід до зароблених грошей. За словами Назара, у цьому питанні в них діє дещо незвична для багатьох сімей система. Своїми доходами подружжя розпоряджається не зовсім однаково.

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«У нас класично: все, що я заробляю — наше, все, що вона заробляє — її», — наголосив Назар в інтерв’ю Олександру Преподобному.

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Назар Задніпровський з дружиною / © скриншот

Ірина підтвердила, що саме вона фактично відповідає за спільні фінанси родини. Подружжя виховує двох дітей, тому щомісячний бюджет охоплює чимало повсякденних витрат. Водночас говорити про якісь захмарні суми, за словами дружини актора, не йдеться. Вона назвала конкретний бюджет, якого сім’ї достатньо для комфортного життя.

«Мінімум 50 000 гривень нам на місяць необхідно», — зазначила дружина зірки серіалів та кіно.

Назар Задніпровський з дружиною / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Назар Задніпровський висловився про зрадницю Безрук, яка живе в РФ.

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