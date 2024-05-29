День ангела 29 травня: кого та як вітати з іменинами

29 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 травня

29 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Андрія, Богдана, Івана (Яна), Костянтина, Луку, Марію, Фаїну.

Олександр — з грецької мови "захисник". В дитинстві сміливий та гордий. В дорослому віці стає хорошим сім'янином, але дуже довго обирає собі партнерку.

Андрій — походить з Давньої Греції, перекладається як "мужній". В дитинстві непосидючий, рухливий, любить активні ігри. В дорослому віці стає здібним та талановитим.

Богдан — слов'янського походження, означає "даний Богом". В дитинстві здібна та розумна дитина. В дорослому віці стає врівноважений, має гарну репутацію.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке перекладається як "милість Божа". В дитинстві чесний, але залежить від думки інших. В дорослому віці стає досить повільним.

Костянтин — латинське ім'я, що означає "стійкий". В дитинстві сумлінний та відповідальний. В дорослому віці стає яскравим та ефектним чоловіком, який подобається жінкам.

Лука — має латинські корені, означає "світло". В дитинстві не вміє за себе постояти, а тому його часто кривдять інші діти. В дорослому віці стає честолюбним, хорошим керівником.

Марія — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "жадана". В дитинстві може захоплюватися спортом. В дорослому віці стає терплячою та чесною.

Фаїна — має грецькі корені, означає "блискучий". В дитинстві має вибуховий характер. В дорослому віці стає ще більш емоційною, але не злопам'ятною.

День ангела 29 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Сьогодні, коли ангели танцюють на небесах, прийми мої найтепліші побажання з Днем Ангела. Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і благополуччя, які відображають твою благородність і доброту.

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У цей особливий день, коли ангели спускаються на землю, нехай твій ангельський оберіг обіймає тебе з теплом і захищає від будь-яких негараздів. Щасливого Дня Ангела!

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З Днем Ангела! Нехай твоє серце наповнюється світлом та любов'ю, а доля приносить лише щасливі моменти. Хай кожен твій крок буде направлений ангельською мудрістю та благословенням.

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У цей день, коли небеса сповнені ангельського співу, хочу побажати тобі митів спокою, душевного затишку і внутрішньої гармонії. Нехай ангели завжди охороняють твої кроки.

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З Днем Ангела, мій дорогий друге! Нехай твоя душа завжди лине високо, як ангел, а твої мрії здійснюються так, як будинки, що малюються на небесах. Люблю тебе і завжди з тобою!

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