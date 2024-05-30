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Втрати Росії станом на 30 травня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 30 травня: Генштаб оновив дані

Станом на 28 травня 2024-го знищено понад 506 тис. російських солдатів / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 10 танків, 22 дрони і 35 артсистем.

Станом на ранок 30 травня 2024 року ЗСУ знищили 506 260 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 506 260 (+1160) осіб,
  • танків - 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 14913 (+22) од,
  • артилерійських систем - 13101 (+35) од,
  • РСЗВ - 1088 (+1) од,
  • засоби ППО - 815 (+0) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10532 (+22),
  • крилаті ракети -  2222 (+0),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17849 (+53) од,
  • спеціальна техніка - 2153 (+11).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав втрати РФ під час наступу на Харківщині. З його слів, співвідношення втрат: один українець до восьми окупантів.

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