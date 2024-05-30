Втрати Росії станом на 30 травня: Генштаб оновив дані

Ворог втратив ще 10 танків, 22 дрони і 35 артсистем.
Станом на ранок 30 травня 2024 року ЗСУ знищили 506 260 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 506 260 (+1160) осіб,
- танків - 7710 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 14913 (+22) од,
- артилерійських систем - 13101 (+35) од,
- РСЗВ - 1088 (+1) од,
- засоби ППО - 815 (+0) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10532 (+22),
- крилаті ракети - 2222 (+0),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17849 (+53) од,
- спеціальна техніка - 2153 (+11).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав втрати РФ під час наступу на Харківщині. З його слів, співвідношення втрат: один українець до восьми окупантів.