Потери России 30 мая: Генштаб обновил данные

Враг потерял еще 10 танков, 22 дрона и 35 артсистем.
По состоянию на утро 30 мая 2024 года ВСУ уничтожили 506 260 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 506 260 (+1160) человек,
- танков — 7710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 14913 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 13101 (+35) ед,
- РСЗО — 1088 (+1) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10532 (+22),
- крылатые ракеты — 2222 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) ед,
- специальная техника – 2153 (+11).
Напомним, президент Владимир Зеленский назвал потери РФ во время наступления в Харьковской области. По его словам, соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.