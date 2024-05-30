Потери России 30 мая: Генштаб обновил данные

Враг потерял еще 10 танков, 22 дрона и 35 артсистем.

По состоянию на утро 30 мая 2024 года ВСУ уничтожили 506 260 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 506 260 (+1160) человек,

танков — 7710 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 14913 (+22) ед,

артиллерийских систем — 13101 (+35) ед,

РСЗО — 1088 (+1) ед,

средства ПВО — 815 (+0) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10532 (+22),

крылатые ракеты — 2222 (+0),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) ед,

специальная техника – 2153 (+11).

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал потери РФ во время наступления в Харьковской области. По его словам, соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.

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