На фронті загинув український боксер (фото)

Хлопець боронив Україну від окупанта в складі 80 десантно-штурмової бригади.

В Україні на фронті загинув представник боксерської спільноти Львівщини Максим Кіт. Хлопцю було 23 роки, він боронив нашу державу від окупантів в складі 80 десантно-штурмової бригади.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної організації Федерації боксу України.

“Максим Кіт - 23-річний боксер, був вихованцем львівської ДЮСШ 7, багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів. Боксер боронив Україну від окупанта в складі 80 десантно-штурмової бригади. Інформацію підтвердили батьки спортсмена. Вічна пам’ять герою. Львівська обласна організація ФБУ висловлює співчуття рідним та близьким Максима”, - розповіли в Федерації боксу.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканців.

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