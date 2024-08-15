Росіяни вбили відому госпітальєрку: Україну сколихнула нова трагедія

Екіпаж із трьох дівчат-госпітальєрок мав відпрацювати останній день своєї ротації та 15 серпня вже бути вдома зі своїми сім’ями.

Її вбила Росія! На кривавому рахунку окупантів ще одна обірвана молода доля відважної українки. На Харківщині росіяни вбили госпітальєрку Олександру "Майк" Мулькевич. 14 серпня вона мала відпрацювати крайній день своєї ротації і вже сьогодні бути вдома зі своєю сім'єю.

Про героїчну життєву історію юної захисниці – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

Росія вбила медикиню "Госпітальєрів"

Вона обрала своєю місією порятунок людських життів. І повернулася із поля бою на щиті. Внаслідок атаки російського дрона на авто "Госпітальєрів" у Харківській області загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Про це повідомила на сторінці в Instagram засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич. Вона назвала смерть посестри Олександри дуже важкою втратою для батальйону та всієї держави:

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"На Харківщині росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено з fpv-дрона евакуаційну машину медиків-госпітальєрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі. 1 парамедикиня з пораненням середнього ступеню уже в госпіталі, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу. Одна дівчина, на жаль, загинула. На щиті посестра "Майк" Мулькевич Олександра Юріївна".

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Останній день ротації

Зінкевич також розповіла, що екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати останній день своєї ротації та 15 серпня вже бути вдома зі своїми сім’ями. Однак Олександрі цього не судилось, її не дочекались мати та чоловік:

"Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями. Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитись до підтримки українських Сил оборони. На кривавому рахунку росіян іще одна обірвана молода доля відважної українки. Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої Героїні – чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави".

Госпітальєрка Олександра Мулькевич

Обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь

Своєю чергою начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь. За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку:

"Знову FPV – росіяни вбили медиків-волонтерів. В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків – чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені".

Реакція "Госпітальєрів"

Олександра Мулькевич була командиркою екіпажу бойових медиків. У батальйоні "Госпітальєри" з невимовним сумом зустріли звістку про смерть бойової подруги. Про неї відгукуються як про неймовірну людину, "універсального бійця", який ніколи не відмовляв у допомозі, завжди мотивувала інших та піклувалась про свій екіпаж:

"Майк, нам буде тебе дуже не вистачати. Вже не вистачає. І біль розриває серце на шматки".

У батальйоні зворушили некрологом вбитої Росією медикині, в якому розповіли, як вона мотивувала та підтримувала колег:

"Я ніколи не зустрічав людину, якій під силу дійсно все! Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про "універсального бійця", який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проєкт, при цьому завжди створювавши найприємніший "клімат", який тільки доводилось відчувати".

"З Майк працювали на одному напрямку суміжними екіпажами в червні, і вийшло так, що дуже швидко потоваришували. Кепсько, що так мало часу була честь знати її. Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж, і не тільки. Мене, коли я їхала в червні вперше старшою на медевак, та і наш екіпаж увесь підтримувала на всіх етапах – від зборів на базі, підготовки машини до простого "як ви?" та напоїти чаєм на стабі після важкого еваку. Не цуралась і неабияк підтримувала новеньких в баті. Була взірцем в роботі та поза її межами. Легка на підйом, ще й усіх теж підіймала".

"Під час знайомства з такими сильними і тендітними дівчатами, в голові зникає фраза "Дівчатам не місце на війні"... Герої не вмирають".

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Реакція друзів

У день, коли Мережу сколихнула звістка про смерть Олександри, тисячі людей написали на своїх сторінках слова співчуття. Серед них були і друзі загиблої медикині:

"Зараз пишу цей пост і знаю, що за кілька годин до мене нарешті дійде, що тебе не стало, ти загинула. Ти була моєю подругою, моїм компаньйоном по проекту, кращою, кого я знала. Ця поїздка в Київ була такою особливою, бо ми проводила разом час. Зазвичай цього часу не вистачало, рада, що ми були разом в цю поїздку. В нас немає спільних фото, є лише оце, яке я тобі зробила у 2022 році. Я ще тоді подумала, яке у тебе велике серце і як сильно я хочу, щоб ми були друзями. І ми були. І я ціную це, кожну хвилину з тобою. Твою підтримку, жарти, пиво разом, твій інструктаж, як пакувати евак, твої ідеї і запал. Твій позивний був "Майк", бо ти хотіла, щоб тебе сприймали серйозно. Все так і було. Ми – твої друзі, твій чоловік, родина, всі ті, хто тебе хоч трошки знав, наші британські колеги, – ми тебе любимо. Ти назавжди в нашому серці. Світ від сьогодні втратив найдобріше серце. Спочивай з миром. Я тебе назавжди люблю".

Загибель бійчині 3-ї штурмової бригади

Росія забирає життя найкращих та найвідважніших. Днями в Мережі з’явилась новина про смерть ще однієї захисниці. На фронті загинула 19-річна бійчиня Юлія Бояновська. Військовослужбовиця із позивним "Тиша" загинула 12 серпня в бою поблизу населеного пункту Греківка, Луганщина. Вона служила у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. 2 вересня дівчині мало виповнитися 20 років. Про це стало відомо з допису Бібрської громади, до складу якого входить село Кнісело, звідки захисниця була родом. У захисниці залишилися батьки та 17-річний брат:

"Із неймовірним сумом, великою скорботою і співчуттям сповіщаємо про повернення на щиті нашої Захисниці. У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша героїня – старший стрілець-оператор Бояновська Юлія".

Бійчиня 3-ї ОШБр Юлія Бояновська / Колаж

Стала на захист держави у 19 років!

Як повідомили в організації "Правий сектор. Стрий", членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина стала на захист держави у 19 років. У серпні вона доєдналася до лав 3-ї ОШБр:

"Подруга "Тиша" була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе, і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам. Людина Ідеї і Чину, хоробра донька Української Нації, а тепер наш Янгол-охоронець – "Тиша". Ми не забудемо, помстимося…"

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця.

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