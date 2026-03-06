Польща частково обмежує рух літаків: що сталося

У Польщі обмежили польоти літаків / © pixabay.com

Від 10 березня у східній частині Польщі буде частково закрито рух повітряного транспорту терміном на три місяці. Обмеження пояснюють необхідністю забезпечення національної безпеки в умовах динамічної геополітичної ситуації.

Таке попередження опублікувало Польське агентство повітряного судноплавства.

Обмежена зона для польотів створена на прохання оперативного командування збройних сил. Обмеження будуть діяти від 10 березня до 9 червня.

«Зона охоплює територію від рівня землі до FL95, або, грубо кажучи, до висоти приблизно 3 км. Тому вона не поширюється на пасажирські літаки, що експлуатуються на більших висотах», — йдеться у повідомленні.

У нічний час діятиме повна заборона на польоти у цій зоні, за винятком військових літаків та літаків, що злітають і приземляються в аеропорту Депултичі Крулевські у Холмському повіті, за умови попереднього узгодження з Центром повітряних операцій.

У світлу частину доби заборона не поширюватиметься на пілотовані літальні апарати, які нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок з відповідними службами управління повітряним рухом.

Винятки також передбачені для військових літаків та цивільних безпілотників, якщо вони не порушують зони розпізнавання ППО сусідніх країн — Білорусі та України.

За виняткових обставин, після отримання дозволу від Служби чергових операцій Центру повітряних операцій, будуть дозволені рейси санітарних авіаційних служб за випадку, коли вильоти стосуватимуться рятувальних операцій, пов’язаних із загрозою життю чи здоров’ю людей і тварин, стихійними лихами, екологічними загрозами або надзвичайними ситуаціями.

Винятки також передбачені для рейсів, пов’язаних із захистом та контролем критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Польща планує посилювати власні автономні можливості у сфері ядерної безпеки та поглиблювати співпрацю з союзниками, зокрема з Францією.