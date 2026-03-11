- Дата публікації
Відомий продюсер-злочинець уперше за шість років за ґратами заявив про наслідки ізоляції: "Це пекло"
Гарві Вайнштейн продовжує відбувати термін за сексуальні домагання.
Голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого ув’язнили на 16 років за сексуальні домагання, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.
Так, вже близько шести років зірка перебуває у повній ізоляції на острові-в’язниці Райкерс у Нью-Йорку. За цей час чимало чого змінилося. У першому за тривалий період інтерв’ю для The Hollywood Reporter Гарві розповів подробиці свого життя зараз. За його словами, він змушений перебувати у камері по 23 години й лише на пів години може вийти на вулицю під наглядом. Час він проводить без зв’язку із зовнішнім світом і оточенням, більша частина якого відвернулася від нього.
«Я просто розмовляю з охоронцями й медсестрами. Бо острів Райкерс — це пекло. Коли я був у державній в’язниці, все було інакше. Я прокидався, снідав, бачився з друзями, розмовляв з іншими. А близькі друзі, члени родини, люди, які завдячують мені всією своєю кар’єрою — вони всі просто зникли за одну ніч. Я боюся телефонувати комусь, бо не хочу, щоб їх утискали за розмову зі мною», — поділився ув’язнений.
Проте все ж Вайнштейну вдається тримати контакт з трьома дітьми. На телефонні розмови з нащадками йому виділено до 18 хвилин раз на три години, що він називає «рятувальним кругом». Крім того, своє дозвілля продюсер часто присвячує читанню книг, газет і зрідка перегляду фільмів, за кожен з яких треба платити.
73-річний злочинець також поскаржився на стан здоров’я. У Вайнштейна виявили проблеми з серцем, провели операцію, діагностували цукровий діабет і рак кісткового мозку. Крім того, нині продюсер вимушений пересуватися у кріслі колісному через стеноз хребтового каналу. Тож за ним стежать медики.
Гарві Вайнштейн скандал — що відомо про його справу
Справа Гарві Вайнштейн стала однією з найгучніших у Голлівуді. 2017 року понад 80 жінок звинуватили продюсера у сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях. Після журналістських розслідувань видань The New York Times та The New Yorker історія набула світового розголосу.
2022 року колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили за зґвалтування акторки в готелі в Беверлі-Гіллз. За цей злочин він нині відбуває 16-річний термін ув’язнення. А ще раніше, 2020 року, його також визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві у штаті Нью-Йорк, але у квітні 2024 року цей вирок було скасовано.
У червні 2025 року суд знову визнав Вайнштейна винним за одним епізодом сексуального злочину у справі, пов’язаній з інцидентом 2006 року щодо колишньої асистентки телепродюсера Міріам Гейлі. Його апеляцію на це рішення відхилили у січні. Також очікується повторний розгляд ще одного обвинувачення у справі, пов’язаній з акторкою Джессікою Манн.
