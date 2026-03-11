Відомий продюсер-злочинець уперше за шість років за ґратами заявив про наслідки ізоляції: "Це пекло"

Гарві Вайнштейн / © Associated Press

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого ув’язнили на 16 років за сексуальні домагання, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.

Так, вже близько шести років зірка перебуває у повній ізоляції на острові-в’язниці Райкерс у Нью-Йорку. За цей час чимало чого змінилося. У першому за тривалий період інтерв’ю для The Hollywood Reporter Гарві розповів подробиці свого життя зараз. За його словами, він змушений перебувати у камері по 23 години й лише на пів години може вийти на вулицю під наглядом. Час він проводить без зв’язку із зовнішнім світом і оточенням, більша частина якого відвернулася від нього.

«Я просто розмовляю з охоронцями й медсестрами. Бо острів Райкерс — це пекло. Коли я був у державній в’язниці, все було інакше. Я прокидався, снідав, бачився з друзями, розмовляв з іншими. А близькі друзі, члени родини, люди, які завдячують мені всією своєю кар’єрою — вони всі просто зникли за одну ніч. Я боюся телефонувати комусь, бо не хочу, щоб їх утискали за розмову зі мною», — поділився ув’язнений.

Гарві Вайнштейн / © Associated Press

Проте все ж Вайнштейну вдається тримати контакт з трьома дітьми. На телефонні розмови з нащадками йому виділено до 18 хвилин раз на три години, що він називає «рятувальним кругом». Крім того, своє дозвілля продюсер часто присвячує читанню книг, газет і зрідка перегляду фільмів, за кожен з яких треба платити.

73-річний злочинець також поскаржився на стан здоров’я. У Вайнштейна виявили проблеми з серцем, провели операцію, діагностували цукровий діабет і рак кісткового мозку. Крім того, нині продюсер вимушений пересуватися у кріслі колісному через стеноз хребтового каналу. Тож за ним стежать медики.

Гарві Вайнштейн скандал — що відомо про його справу

Справа Гарві Вайнштейн стала однією з найгучніших у Голлівуді. 2017 року понад 80 жінок звинуватили продюсера у сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях. Після журналістських розслідувань видань The New York Times та The New Yorker історія набула світового розголосу.

2022 року колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили за зґвалтування акторки в готелі в Беверлі-Гіллз. За цей злочин він нині відбуває 16-річний термін ув’язнення. А ще раніше, 2020 року, його також визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві у штаті Нью-Йорк, але у квітні 2024 року цей вирок було скасовано.

Гарві Вайнштейн / © Getty Images

У червні 2025 року суд знову визнав Вайнштейна винним за одним епізодом сексуального злочину у справі, пов’язаній з інцидентом 2006 року щодо колишньої асистентки телепродюсера Міріам Гейлі. Його апеляцію на це рішення відхилили у січні. Також очікується повторний розгляд ще одного обвинувачення у справі, пов’язаній з акторкою Джессікою Манн.

